"Роднулечка!": Поплавская сделала громкое заявление после известия о трагедии

Недавно было официально объявлено о смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Это известие моментально стало самой обсуждаемой новостью в обществе по всему миру.
Россияне также бурно отреагировали на трагическое событие. Смерть английской правительницы, судя по всему, тронула многих пользователей Сети.
Российская актриса театра и кино Яна Поплавская обратила внимание на активность российской публике. Артистка выразила недоумение из-за того, что вся лента оказалась наполнена скорбью из-за кончины королевы.
"Столько стенаний, горечи и слез! Едва ли не каждый второй россиянин страдает так, будто потерял родную бабушку. Будто каждый всю свою жизнь обращался к ней – "бабулечка, роднулечка, моя королева!". Как же теперь жить без нее, внучата?" – задалась вопросом Поплавская.
Стоит отметить, что звезда фильма "Про Красную Шапочку" не преследовала цели кого-либо уличить в неискренности. Артистка пожелала каждому прожить не меньше, чем Елизавета II. Многие подписчики оказались солидарны с Поплавской. Они согласились с тем, что многие россияне обсуждают и тиражируют не те новости, которые следовало бы.