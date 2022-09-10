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Шоу-бизнес
"Роднулечка!": Поплавская сделала громкое заявление после известия о трагедии

"Роднулечка!": Поплавская сделала громкое заявление после известия о трагедии

Яна Поплавская откровенно высказалась на актуальную тему. Она выразила недоумение реакцией общества на кончину Елизаветы II.
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Недавно было официально объявлено о смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Это известие моментально стало самой обсуждаемой новостью в обществе по всему миру.

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 Елизавета II

Елизавета II королева Великобритании

Россияне также бурно отреагировали на трагическое событие. Смерть английской правительницы, судя по всему, тронула многих пользователей Сети.

Российская актриса театра и кино Яна Поплавская обратила внимание на активность российской публике. Артистка выразила недоумение из-за того, что вся лента оказалась наполнена скорбью из-за кончины королевы.

"Столько стенаний, горечи и слез! Едва ли не каждый второй россиянин страдает так, будто потерял родную бабушку. Будто каждый всю свою жизнь обращался к ней – "бабулечка, роднулечка, моя королева!". Как же теперь жить без нее, внучата?" – задалась вопросом Поплавская.

Стоит отметить, что звезда фильма "Про Красную Шапочку" не преследовала цели кого-либо уличить в неискренности. Артистка пожелала каждому прожить не меньше, чем Елизавета II. Многие подписчики оказались солидарны с Поплавской. Они согласились с тем, что многие россияне обсуждают и тиражируют не те новости, которые следовало бы.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Яна Поплавская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 10 сентября 2022, 17:32 Источник: Телеграм ✓ Надежный источник
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