"В безвыходной ситуации": Вынужденный содержать старуху Пугачеву обедневший Галкин ищет подработку

Звездное семейство еще весной покинуло Россию в полном составе. Как рассказала Примадонна, поехать в Израиль она решила ради отдыха и лечения – на старости лет организм все-таки требует. А вернуться она обещала к сентябрю. В итоге Алла Пугачева не соврала: сейчас она уже дома, а вот ее муж продолжает колесить по миру со своими концертами.
Многих поразил тот факт, что супруги расстались и оказались в разных уголках планеты. Однако, по словам журналиста Дениса Сорокина, у Максима Галкина просто нет другого выбора, ведь он – единственный кормилец в семье, где супруга привыкла к жизни с шиком, а на образование детей требуется не один миллион рублей.
К слову, раньше, благодаря корпоративам и участию в проектах на телевидении, комик зарабатывал столько, сколько обычному человеку возможно получить за пять лет труда. А лишившись источника дохода на родине муж Аллы Пугачевой явно обеднел. Прибыль с концертов, считает журналист, упала, да еще и расходы за границей надо оплачивать.
"Юморист сам оказался в безвыходной ситуации. Он решил пожертвовать своей хорошей сытой жизнью в России ради не пойми, чего", – рассуждает Денис Сорокин.
Вот юмористу и приходится искать себе халтарку, а ради денег он готов на разные предложения и способы заработка – кушать-то наверняка хочется. "Он не гнушается никакой подработкой", – заключил журналист, говоря о жизни Максима Галкина и Аллы Пугачевой.