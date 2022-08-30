Рассекречена личность "тайной любовницы" Галкина: Вывели на чистую воду

Накануне анонимные Telegram-каналы уличили Максима Галкина в измене. Юмориста застукали с некой дамой преклонного возраста. Пара сидела в ресторане и мило беседовала. Учитывая то, что супруг Примадонны любит женщин постарше, сплетники сразу же решили, что, Галкин пошел налево. Накануне личность "тайной любовницы" была раскрыта.
Пролить свет на происходящее решила Алена Жигалова в авторской программе "Алена, блин! говорит". По словам журналистки, она залилась звонким смехом, когда увидела сенсационные снимки Выяснилось, что так называемая разлучница никакая вовсе не любовница, а концертный директор комика Эльвира Макробородова. Алена также добавила, что личность этой женщины не является секретом ни для одного представителя шоу-бизнеса.
Таким образом Алена, блин вывела на чистую воду и закидала камнями непрофессионалов, ведущих анонимные каналы в Telegram. Так, они не могут отличить достоверную информацию от вымысла и публикуют всякую чушь. Заключила журналистка тем, что никакой любовницы у Галкина нет и в помине, а таинственная незнакомка – его коллега по работе.
Также Жигалова выяснила, зачем встречался Галкин с Макробородовой. Так, она отметила, что юморист постоянно сейчас выступает на публике, а потому у Эльвиры дел невпроворот.