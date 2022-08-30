Врачи борются: украинского рэпера Потапа разбил паралич

Украинская пара музыкантов Настя Каменских и рэпер Потап проходят непростые времена. Начало февральских событий сильно пошатнуло здоровье Алексею Потапенко (настоящее имя рэпера, — Прим. ред.).
В конце февраля на волне политических событий и всплеска эмоций артисты высказали все, что думают о России. После громких речей отъезд на родину стал неизбежен — музыканты уехали из Москвы. Въезд в Россию для них теперь запрещен, связи с коллегами разорваны, а многие поклонники не хотят больше знать о паре.
Жить в Украине Настя и Алексей не стали — супруги уехали путешествовать по Европе, провели много времени в Испании. Но красивая картинка длилась недолго, Алексей серьезно заболел на фоне постоянно стресса. В одном из многочисленных интервью Каменских поделилась, что у него паралич половины лица, а за его здоровье борются лучшие европейские врачи.
Бывшие поклонники подозревают, что мужчина просто не хочет возвращаться в Украину. Сейчас в стране объявлена всеобщая мобилизация и рэпер легко может сменить модные кроссовки на солдатские сапоги.
Напомним, что прошлые подозрения фанатов оказались правдой. Многотысячная толпа говорила о романе Насти Каменских и Потапа на протяжении многих лет и оказалась права: три года назад пара перестала скрывать свои чувства и узаконила отношения.