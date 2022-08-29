Округлившаяся Каменских сделала объявление о беременности: В ожидании прибавления

Неужели Настя Каменских скоро станет мамой?

Настя Каменских никогда не могла похвастаться худощавым телосложением. Певица всегда отличалась сочными формами, от которых поклонники были без ума. В прошлом артистке все-таки удалось похудеть, однако. как оказалось, ненадолго. Недавно выяснилось, что звезда вновь набрала вес и заметно округлилась. Из-за этого начали поговаривать, что она наконец-то в ожидании прибавления.

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Накануне Каменских сделала заявление о беременности. Как оказалось, Анастасия не находится в интересном положения, а просто набрала лишний вес. "Я уже десять лет как беременная", – шутит певица, отмечая, что каждый раз, когда она поправляется, народ начинает поздравлять ее с предстоящим материнством.

Напомним, недавно Каменских вернулась в родную Украину, чему была очень рада. По словам артистки, она даже припадала к земле, целуя ее, – так она была счастлива оказаться в родных краях. Кроме того, она наконец-то встретилась с мамой. "Очень соскучилась", – поделилась певица. Стоит отметить, что вернулась она одна, а не с супругом.

Кстати, в России ни Насти, ни ее муж Потап уже вряд ли побывают. Так, звездам запретили въезд в страну на пятьдесят лет из-за резко негативной позиции в адрес России.