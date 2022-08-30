Сплавивший Пугачеву с детьми в Россию Галкин развлекается с бодрым сучком: Впечатляющие размеры!

Еще весной знаменитое семейство укатило за границу. Примадонна посвятила свободное время детям и заботе о своем здоровье, а вот ее муж занялся работой: стал гастролировать по зарубежным городам с концертами, на которых поливает грязью годами кормившую его страну. Где только не успел побывать со своими выступлениями Максим Галкин, пока его супруга Алла Пугачева коротала время с наследниками.
Да, звездной парочке из-за командировок комика приходилось расставаться. Но сейчас они разъехались, судя по всему, надолго. Ведь Примадонну с детьми юморист сплавил в Россию, а сам отправился дальше колесить по миру со своими концертами. Сейчас, к примеру, он находится вообще на другом континенте: как передает Пятый канал, Максим Галкин прибыл в Сидней и уже успел погулять по местным достопримечательностям в одиночестве.
Супруг Аллы Пугачевой приехал в местный ботанический сад и показал народу, как он там развлекается. Очевидно, что главная утеха в таком месте – любование растениями. Собственно, одно из них очень поразило артиста.
"Впечатляющие размеры дерева. И это, конечно же, фикус", – поделился поклонниками Максим Галкин.
Юморист снял огромное дерево с бодрыми, растущими ввысь сучками. Несмотря на то, что сейчас в Сиднее зима, там достаточно тепло, так что по улице супруг Аллы Пугачевой рассекает в солнцезащитных очках и футболке.