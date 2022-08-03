Еще один: Дима Билан внезапно сбежал из России

Даже в сложные времена российские знаменитости без конца разъезжают по странам и шлют привет своим поклонникам из-за рубежа. Например, телеведущая Ольга Орлова делится фотографиями из Франции, а Лера Кудрявцева сообщает о погоде в Болгарии. Сегодня же полку отдыхающих звезд шоу-бизнеса прибыло. Дима Билан стал еще одним артистом, кто предпочел на время сбежать из России и провести время за границей.
О своем решении отправиться в Турцию певец сообщил подписчикам в популярной социальной сети. Сначала Билан поделился несколькими фото и видео из аэропорта, а после перелета опубликовал кадры, на которых его торжественно встречают в отеле. Диме настолько понравился прием и компания, что он захотел остаться побыть там подольше.
На август Билан запланировал несколько концертов в России, поэтому поклонники были несколько удивлены внезапной поездкой артиста. Например, в ближайшие выходные певец должен появиться на Summer Fest в Екатеринбурге, а во второй половине месяцы – выступить в других городах родной страны.
Ранее Дима Билан рассказывал о перенесенных операциях. Слова певца, которому пришлось нелегко, приводили "Дни.ру".