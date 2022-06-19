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Шоу-бизнес
Прощай, Билан, Пугачева и Лепс: на Украине запретили российскую музыку

Прощай, Билан, Пугачева и Лепс: на Украине запретили российскую музыку

Жуткая новость пришла с Украины – в Раде проголосовали за запрет российской музыки и книг.
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Депутат парламента Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада Украины проголосовала за запрет на ввоз и распространение российской издательской продукции. Помимо этого, теперь в Незалежной невозможны выступления артистов – граждан РФ. Исключение может коснуться только тех, кто открыто осуждает спецоперацию.

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Также российскую музыку теперь нельзя будет использовать в украинских медиа. Да и частное использование Аллы Пугачевой, Григория Лепса, Тимати, Димы Билана, Полины Гагариной и других замечательных артистов-россиян оказалось под угрозой. Согласно закону, публично слушать русскую музыку будет запрещено – то есть, выходит, теперь любого подростка могут привлечь к отвественности за хит Егора Крида из колонки?

Видимо, украинцам придется довольствоваться хитами соотечественников – один Макс Барских чего стоит! Правда, все хиты артиста на русском языке, а вот недавняя песня но мове с трудом набрала и сто тысяч прослушиваний. Ну что ж, как говорится, чем богаты.

Напомним, ранее на Украине решили создать Совет по декоммунизации и дерусификации. Планируется, что эти процессы будут проходить в стране цивилизованно, а значит, региональные власти будут согласовывать с организацией снос памятников русским и советским деятелям культуры и политики. Однако пока о цивилизованности можно только мечтать.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 июня 2022, 17:56 Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник

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