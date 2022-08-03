Потеряла 4-летнего сына и скрывает отца младшего ребенка: как живет известная актриса Павловец

Ольге Павловец пришлось пережить немало трудностей.

Многие зрители знакомы с Ольгой Павловец по ролям в "Тайнах следствия", "Бандитском Петербурге", "Улицах разбитых фонарей" и по другим известным сериалам. На экранах актриса не раз воплощала образы героинь с непростой судьбой. Однако мало кто знает, что ей приходилось сталкиваться с тяжелыми испытаниями и в жизни.

Ольга Павловец родилась в 1981 году и выросла в семье актером. Будущая звезда с ранних лет увлекалась творчеством и мечтала пойти по стопам родителей. В детстве Ольга занималась хореографией и музыкой, а после окончания школы стала студенткой академии театрального искусства в Санкт-Петербурге.

В 2003 году, получив образование, актриса перебралась в Москву и начала активно строить карьеру в кино. Впервые Ольга появилась на экранах с ролью в популярном сериале "Улицы разбитых фонарей". Если в работе у Павловец все складывалось удачно, то в личной жизни все было не так просто. Ей пришлось не только столкнуться с трудностями в любви, но и пережить горе.

Первым мужем звезды стал актер Дмитрий Щербина. Коллеги встретились на съемках сериала "Стилет-2" и больше не расставались. Несмотря на 13-летнюю разницу возрасте, между ними вспыхнули чувства. В 2005 году Ольга подарила супругу наследника Прохора. Увы, появление сына не скрепило союз. Через несколько лет после рождения ребенка семья распалась.

Вторым избранников актрисы стал Иван Шибанов. Именно он был рядом с Ольгой, когда ей пришлось пережить страшную трагедию. Отдыхая на даче у деда и бабушки, 4-летний сын звезды погиб в результате несчастного случая. Мальчик споткнулся, упал в канаву и захлебнулся. В тот момент Ольга была на съемках. Павловец с трудом оправилась от потери ребенка, но, к счастью, нашла в себе силы снова стать мамой.

В 2010 году звезда родила сына Макара. Отцом малыша стал Иван Шибанов. Возлюбленные не стали мужем и женой официально, но прожили вместе около семи лет. После этого их союз распался. В 2017 году у Ольги родился еще один наследник – Андрей. Имя отца младшего наследника актриса скрывает. Судя по всему, с мужчиной они расстались.

Сейчас Ольге Павловец 41 год. Она одна воспитывает двоих детей и продолжает активно работать. Замуж звезда "Тайн следствия" пока не вышла. Актриса говорит, что хочет найти вторую половинку, а штамп в паспорте для нее не имеет значения.