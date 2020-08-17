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Сериалы
Пережившая трагедию звезда сериала

Пережившая трагедию звезда сериала "Склифосовский" Ольга Павловец: Всегда спасает стремление к свету

Кадр из сериала "Тайны следствия-14" (2014)
Звезда сериала "Склифосовский" снялась в новом проекте канала НТВ. Актриса Ольга Павловец исполнила главную женскую роль в теленовелле "Анонимный детектив".
прочитано 387 раз

По словам Ольги, ее героиня Татьяна – супруга центрального персонажа картины, следователя по имени Олег. На плечах женщины держится весь семейный заработок. Татьяна и Олег вместе много лет, однако детьми так и не обзавелись. Отсутствие наследника является проблемой для пары. Также конфликты часто возникают из-за финансового вопроса. Героев сериала "Анонимный детектив" ожидает множество сложностей. "Останутся ли вместе после всего – пусть посмотрит зритель", – заинтриговала Ольга Павловец.

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В реальной жизни артистка, в отличие от своей героини в теленовелле "Анонимный детектив", успевает не только зарабатывать, но и воспитывать двоих сыновей. Старшему отпрыску звезды Макару уже десять лет. Мальчика знаменитость родила в браке с актером Иваном Шибановым. Младшему наследнику актрисы, Андрею, скоро будет три года. Имя отца малыша актриса держит в тайне.

Мальчишки, как утверждает Ольга, несмотря на разницу в возрасте, очень хорошо общаются. Пока у детей артистки разные интересы: старший обожает футбол, учит английский и ходит на шахматы, младший любит вкусно кушать и смеяться.

Ольга Павловец мечтает дать детям хорошее образование. Иногда на почве учебы у нее и Макара возникают конфликты. Мальчик не всегда горит желанием делать уроки. Впрочем, за оценки знаменитость наследника не ругает.

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Публикация от Ольга Павловец (@olga_pavlovets_real)

Добавим, что в 2009 году звезда отечественных сериалов пережила трагедию. У артистки умер первенец – четырехлетний Прохор. Ольга с трудом пережила смерть ребенка. Павловец отметила, что универсального рецепта от боли она не знает. "Могу лишь сказать, что всегда спасает стремление к свету. Для кого-то это Бог, вера, семья", – поведала знаменитость.

Автор: 17 августа 2020, 11:02 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник

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