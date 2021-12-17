Смена руководства: почему актрису Павловец четыре года не снимали в "Тайнах следствия"

В новом сезоне в творческий коллектив многосерийной картины "Тайны следствия" вернулась Ольга Павловец. В свежем интервью артистка объяснила, почему она и ее персонаж отсутствовали целых четыре года.
В 2017 году знаменитость ушла в декрет. Тогда, по словам Павловец, работа была для нее на втором плане. Актриса думала в основном о будущем ребенке и предстоящих хлопотах с новорожденным. Кроме того, как призналась звезда, у "Тайн следствия", в тот момент сменилось руководство. Артистка полагала, что новые продюсеры не позовут ее сниматься в следующих сезонах. Какое-то время об Ольге действительно не вспоминали.
"Мой уход совпал еще и со сменой производителей сериала", – рассказала актриса.
Павловец не расстроилась, оставшись не у дел. Ольга восприняла потерю работы как что-то само собой разумеющееся и с головой окунулась в другие проекты.
В этом, 2021 году, Ольгу Павловец вновь позвали в сериал "Тайны следствия". Оказалось, что сценаристы решили вернуть в сюжет героиню актрисы – майора юстиции Людмилу Колонкову. Артистка с удовольствием откликнулась на предложение.
Как оказалось, сериал вновь пережил смену продакшена. С нынешними создателями ленты Павловец быстро сработалась и подружилась.