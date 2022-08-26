Шок! Пережившая 33 несчастья Боня стала жертвой колдовства

Экс-участница телепроекта "Дом-2" Виктория Боня уже давно живет за границей, не забывая о своих поклонниках в России. Специально для них светская львица ведет свой аккаунт в популярной социальной сети и общается с народом на самые разные темы, запускает марафоны и просто рассказывает о своих буднях.
Например, недавно Боня сообщила подписчикам, что стала жертвой колдовства. О том, что на нее навели порчу, она узнала от шамана. Во время медитации ей якобы удалось увидеть лица тех, кто именно колдовал. По словам Виктории, это сделала ее подруга. "Когда я увидела, <...> я была в шоке!", – призналась 42-летняя знаменитость.
Также Боня добавила, что с помощью определенного ритуала удалось снять порчу. Кстати, бывшая звезда телестройки нисколько не осуждает бывшую близкую подругу. Мол, каждый сходит с пути по-своему. При этом, как отметила Виктория, люди, прибегнув к колдовству, не понимают, что ценой злодеяний являются их родные.
Вероятно, из-за колдовства Виктория Боня и переживает 33 несчастья. Например, недавно она получила серьезные травмы, упав с лошади. Это случилось во время поездки телезвезды в Иорданию. Подробнее об этом писали "Дни.ру".