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Шоу-бизнес
"Жуткая вонища": раздробленное в горах тело Бони нашли в крови

"Жуткая вонища": раздробленное в горах тело Бони нашли в крови

Экс-звезда "Дома-2" Виктория Боня обожает хвастаться подписчикам своей шикарной жизнью.
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Теледива получает дорогие подарки, много путешествует и отдыхает с шиком. Последние дни она проводила в Иордании и с восхищением рассказывала о предстоящем походе на Петру. Тогда Виктория Боня и не подозревала, как трагически он закончится.

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 Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

Звезда отправилась покорять горные вершины вместе с гидом. В своем микроблоге она опубликовала несколько видео, на которых неуверенными шагами идет по узкой скалистой тропинке. "Я никогда этого не забуду", – сказала слегка запыхавшаяся теледива. Помимо хождения по экстремальным маршрутам ее ждала поездка верхом на лошадки, которая, собственно, и подвергла жизнь экс-звезды телестройки опасности.

"Моя поездка в Иорданию закончилась падением с лошади прямо в горном ущелье, на камни", – приводит слова Виктории Бони Пятый канал.

Теледива поспешила показать поклонникам результат своей поездки: в ее микроблоге фанаты нашли раздробленное в горах тело с запекшейся кровью во многочисленных ранах и ссадинах. Как передает портал VSE42.RU, звезда повредила колени, локти и плечо.

Вместе с тем Виктория Боня показала пару красивых кадров с поездки в Петру. Однако в Сети люди, бывавшие в тех местах, заметили, что путешествие теледивы могло быть не таким идеальным, как на картинках, которые она публиковала. Дело в том, что, как туристке, ей позволено посещать лишь одно ущелье – и там не так живописно.

"Там катают на осликах, верблюдах и лошадях и фоткаются за деньги. И там жуткая вонища стоит от животных", – комментируют поездку Виктории Бони в Интернете.

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Виктория Боня. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 13 июля 2022, 09:28 Источник: Соцсети • Требует проверки
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