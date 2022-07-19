"Вылить клей на голову": обманутая подругой Боня придумала жестокий способ мести

42-летняя Виктория Боня знает, что такое неудачи в личной жизни.

Экс-участнице "Дома-2" уже приходилось испытывать на собственном опыте, что такое предательство, причем как со стороны возлюбленного, так и со стороны подруги. Об одном из таких случаев Виктория Боня рассказала в шоу "Злые языки" на Rutube.

К тому времени звезда телестройки уже состояла в отношениях со своим избранником около трех лет. Возлюбленный пригласил Боню отметить день рождения на юге Франции, а заодно предложил взять с собой подругу, которая недавно рассталась со своим мужчиной. Избранник Бони даже взял паспорт ее подруги, чтобы оформить той визу. Беспечная Виктория на все это охотно согласилась, за что впоследствии и поплатилась.

Как звезда узнала позже, ее возлюбленный и подруга улетели отдыхать без нее и даже не сумели это скрыть. Боне удалось вычислить обман, когда она позвонила подруге накануне дня рождения и услышала такую же музыку на фоне, которая играла и в телефоне ее мужчины. При этом лживая подруга рассказывала, что уехала к маме в Подмосковье, а возлюбленный утверждал, что улетел в Швейцарию.

Обманутая сразу двумя близкими людьми Виктория Боня думала, как отомстить и придумала довольно жестокий способ мести.

"Нужно вылить клей-момент человеку на голову, и тогда ей придется побриться налысо," – озвучила свою идею Боня.

Впрочем, осуществить свой коварный план Виктория Боня так и не смогла – она все-таки простила подругу и стала жить дальше.