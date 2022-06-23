Безалаберная Боня плюнула на собственную дочь: Две полоски

Виктория Боня не устает удивлять поклонников одним за другим шокирующими признаниями.

Несколько дней назад дочь Виктории Бони Анджелина пожаловалась на самочувствие. Звездная мать заподозрила у нее новую коронавирусную инфекцию. У девочки подскочила температура, она еле говорила и все время лежала пластом.

Виктория Боня немедленно купила экспресс-тест на ковид, и он показал положительный результат – две полоски.

Боня не стала бить истерику, так как была уверена, что с помощью специального лечения сможет поставить дочь на ноги за два дня. Возможно кто-то назовет ее безалаберной из-за этого и подумает, что Боня плюнула на свою дочь, но в итоге она оказалась права насчет выздоровления. Так и вышло. Уже на следующий день дочь Бони улыбалась как ни в чем не бывало.

"Как я и говорила, вылечу дочку за один-два дня даже от ковида", – написала Виктория Боня в своих соцсетях.

Напомним, сейчас харизматичная Виктория Боня вместе со своей дочерью Анджелиной проживает в Монако. Семья поселилась в старинном особняке, который был построен еще в 1985 году, его высота составляет более ста метров. В нижней части строения располагаются модные бутики, кафе и другие культурные заведения.