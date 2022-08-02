Не смогла сказать "нет": Пьяная Алентова стала жертвой грязных приставаний мужа известной актрисы

Владимир Меньшов не дожил года до бриллиантовой свадьбы с Верой Алентовой.



Пара прожила в браке почти 60 лет – по меркам мира шоу-бизнеса это громадный срок! Прежде чем встретить любовь всей своей жизни у Веры Алентовой было много ухажеров, и не все они вели себе пристойно.

Получать внимание со стороны уже взрослых мужчин она начала еще в 15-летнем возрасте, однако никого не подпускала к себе близко. К слову, уже будучи совершеннолетней будущая звезда смогла сохранить свою невинность и удивлялась тому, как легко с ней прощались ровесницы.

Совсем молодая Вера Алентова перебралась в Москву, чтобы поступить в театральный вуз. Однако с первого раза сделать это у нее не получилось. В столице артистка осталась под присмотром мужа известной актрисы Ирины Потоцкой поэта Марка Соболя. Наивная девушка не сразу поняла, что на самом деле на тот момент 44-летний знакомый за ней ухаживает, но один вечер раскрыл ей глаза.

Писатель частенько брал свою юную подругу на встречи с именитыми деятелями искусства. Во время одной из таких посиделок Соболь предложил ей выпить, а она, не умея говорить твердое взрослое "нет", не смогла ему отказать.

"Будучи совершенно непьющим человеком, под его "до дна, до дна, до дна" опрокинула стаканчик, как будто это лимонад...", – вспоминала супруга Владимира Меньшова.



После горячительного напитка в граненом стакане она, очевидно, в миг опьянела и, можно сказать, стала жертвой грязных приставаний женатого поэта. Подробностей Вера Алентова не раскрыла, но уверила, что до "того самого" дело не дошло.