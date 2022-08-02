"Жуткие бугры": Тетя-мотя Голубкина вывалила дряблое голое тело на всеобщее обозрение

Мария Голубкина поделилась весьма горячим контентом!

У актрисы, кажется, совсем нет комплексов. Недавно зрители увидели откровенную сцену с ее участием в фильме Валерии Гай Германики "Обоюдное согласие". а теперь наблюдать разврат средь бела дня можно прямо на ее страничке в социальных сетях! Накануне Мария Голубкина отправилась выбирать себе купальник для отдыха и показала весьма пикантные кадры.

Перед своими фанатами артистка предстала практически голой! Надев синий слитный купальник, она выставила свое тело на всеобщее обозрение. Многих фигура звезды театра и кино восхитила, но нашлись и те, кто не оценил раскрепощенность кумира. Кто-то из пользователей обратил внимание на ее дряблую кожу. "Что за жуткие бугры на ногах?", – возмутились подписчики.

Ну, а кого-то в целом не обрадовал тот факт, что в столь почетном возрасте Мария Голубкина позволяет себе сниматься без одежды. Один из поклонников задал артистке вопрос: как бы она себя чувствовала, если бы ее прославленная мать оголялась при всем честном народе? В конце концов звезда не выдержала и решила ответить хейтеру.

Ради такого случая она вышла в эфир и заметила, что писать подобного рода комментарии незнакомой "50-летней тетке" – неприлично, а уж тем более некрасиво упоминать при этом ее родственников. Во время записи своего обращения актриса все так же без стеснения поедала сэндвич, соус от которого время от времени оставался на ее губах. В общем, раскрепощенности и уверенности Марии Голубкиной можно только позавидовать!