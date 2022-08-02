Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Ушла в другой мир: Утопленную в болоте предательницу Хаматову похоронили в Риге
Уже нет с нами: стало известно об уходе сына Яковлевой
Тело разрублено ножом: неузнаваемого Диброва нашли в черном мешке
Вздулся с прожженным анусом: как ушедший сын Яковлевой провел последние дни
партнеры
Вторник
2 августа
Лента новостей
06:03
"Жуткие бугры": Тетя-мотя Голубкина вывалила дряблое голое тело на всеобщее обозрение
04:11
"Унизительно": затравленная как крыса Маркл свела счеты с выскочкой Миддлтон
02:36
Колхоз: атаковавших детскую площадку свиней сняли на видео
00:02
Ильин день: что нельзя делать 2 августа
22:56
В Красноярском крае школьница забеременела от бывшего депутата
22:22
"Смерть или ***": Ушедший в монастырь народный артист несет крест за бесноватого родственника
22:07
"До слез": содрогающаяся в молитвах Волочкова потеряла отца-инвалида
21:48
Орудовал ножом и грозился убить: жертв старого педофила разыскивают в Иркутской области
21:09
"Да пошла она на!": выставленный из дома Матвеев отпустил блудницу Боярскую скакать по чужим ширинкам
20:46
Как вывести пятна с мебели: назван простой способ
19:57
"Особенный день": завидная невеста Загитова показала кольцо на пальце
19:44
"Строит из себя новую Волочкову": заваленная пьяным Прилучным замухрышка Муцениеце осрамилась на людях
19:17
Как выбрать арбуз правильно – советы Роспотребнадзора
18:52
"Сделай срочно аборт!": барахтающейся в рвоте брошенке Барановской выдали суровый наказ
17:58
Врач вынес приговор: Пьеху добил смертельный диагноз
17:42
"Будет импотенция!": облизавшая виагру Малышева бросилась на член лысого коллеги
16:30
"Сношалась, будучи в браке": грязное белье святоши Брежневой вывернули наизнанку
15:42
"Деньги кончились": Молодой любовник смылся от одряхлевшей Лорак за бугор
15:38
Не встречался с отцом, женат на молодой модели: как живет рожденный от тайного мужа сын Винер
15:32
"Ни о чем другом даже думать не могу": 65-летний Маршал уже год живет с новой любовью
14:55
"Каждый раз реву": Ланская о больной точке, связи с Караченцовым и судьбе после увольнения Райхельгауза
14:52
"Научилась преодолевать стыд": снявшая трусы Толкалина присела в поле
14:51
Запад выбросил на помойку принципы ВТО – Путин
14:34
Измученная жена Тарасова рассказала о трудностях в семье после слухов о его изменах
14:34
Жители Реутова спасли водителя из затонувшей в пруду машины
14:31
Черный как смоль: Олег Газманов вывел в свет повзрослевшего приемного сына
14:21
Под Самарой произошло смертельное ДТП
14:17
"Мне страшно": раздавленный толпой голый Цискаридзе разревелся
14:10
В Оренбурге мужчина во время ссоры поджег знакомую
13:52
Что делать, если уволили с работы и нечем платить кредит?
13:45
"Мы рядом": Песков заявил о поддержке Сербии со стороны России
13:44
"Хороший улов": 77-летний Якубович засветился с замужней артисткой
13:39
"Внутри надорвалось": Деревянко испытал страшные муки после разрыва с любимой
13:28
Выскочившая замуж Орлова отхлестала требующего родить ребенка хама
13:27
Отчалила: Оголившаяся Миддлтон бросила принца Уильяма после секс-скандала
13:17
Житель Петербурга отправился покорять Россию на велосипеде
12:56
"Другие планы": родившая при трехлетнем сыне Тодоренко шокировала новостью
12:52
Москвичей предупредили об аномальной жаре с 4 августа
12:52
Жизнь в бараке без горячей воды и набожный муж: что стало с актрисой Вилковой
12:43
"Дешевки": Удравшая за бугор Королева плюнула в россиян
12:39
Прямая трансляция: обезумевшая толпа растоптала могилу Шатунова в священный день
12:32
В Москве удвоился рынок аренды жилья
12:10
При поддержке НАТО: дипломаты Украины вербуют иностранных боевиков
12:04
В Свердловской области 2 человека пострадали в аварии
11:57
"Не понимаю, что кушать": Сколько килограммов набрала дочь Пригожина за беременность
11:50
Сбой по всем фронтам: Истощенная до скелета Варнава нажила жутких проблем
11:45
"За минуту до": вывалившая грудь Кудрявцева оголила интимное место
11:24
Спрос на элитные дома вырос на 28%
10:57
Еще одни: Семья Петросяна спешно покинула Россию
10:39
Выселить из квартиры: за что россиян могут лишить жилья
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вздулся с прожженным анусом: как ушедший сын Яковлевой провел последние дни
"Мы переспали": 58-летняя Лолита цветет от счастья после ночи на даче с молодым красавцем
"Давно нет в живых": Могилу Пьехи снесли на кладбище за неуплату
"Не жить мне": прощальные слова безнадежной Булановой довели народ до дрожи
Два мосла и кружка крови: Взрезанная как свинья Поргина чахнет на глазах
"Сношалась, будучи в браке": грязное белье святоши Брежневой вывернули наизнанку
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Жуткие бугры": Тетя-мотя Голубкина вывалила дряблое голое тело на всеобщее обозрение

"Жуткие бугры": Тетя-мотя Голубкина вывалила дряблое голое тело на всеобщее обозрение

Мария Голубкина поделилась весьма горячим контентом!
прочитано 303 раза

У актрисы, кажется, совсем нет комплексов. Недавно зрители увидели откровенную сцену с ее участием в фильме Валерии Гай Германики "Обоюдное согласие". а теперь наблюдать разврат средь бела дня можно прямо на ее страничке в социальных сетях! Накануне Мария Голубкина отправилась выбирать себе купальник для отдыха и показала весьма пикантные кадры.

ПО ТЕМЕ

Муж Королевой после секса с Голубкиной: Это все мне нравится

 Мария Андреевна Голубкина

Мария Андреевна Голубкина Актриса

Перед своими фанатами артистка предстала практически голой! Надев синий слитный купальник, она выставила свое тело на всеобщее обозрение. Многих фигура звезды театра и кино восхитила, но нашлись и те, кто не оценил раскрепощенность кумира. Кто-то из пользователей обратил внимание на ее дряблую кожу. "Что за жуткие бугры на ногах?", – возмутились подписчики.

Ну, а кого-то в целом не обрадовал тот факт, что в столь почетном возрасте Мария Голубкина позволяет себе сниматься без одежды. Один из поклонников задал артистке вопрос: как бы она себя чувствовала, если бы ее прославленная мать оголялась при всем честном народе? В конце концов звезда не выдержала и решила ответить хейтеру.

Ради такого случая она вышла в эфир и заметила, что писать подобного рода комментарии незнакомой "50-летней тетке" – неприлично, а уж тем более некрасиво упоминать при этом ее родственников. Во время записи своего обращения актриса все так же без стеснения поедала сэндвич, соус от которого время от времени оставался на ее губах. В общем, раскрепощенности и уверенности Марии Голубкиной можно только позавидовать!

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Мария Голубкина. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 августа 2022, 06:03 Источник: Соцсети • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Голубкина с Ливановым вышли в свет вместе

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Сношалась, будучи в браке": грязное белье святоши Брежневой вывернули наизнанку

Много противоречий
Шоу-бизнес

Врач вынес приговор: Пьеху добил смертельный диагноз

Ужас!
Шоу-бизнес

"Особенный день": завидная невеста Загитова показала кольцо на пальце

Любовь постучалась в дверь
Шоу-бизнес

"Сделай срочно аборт!": барахтающейся в рвоте брошенке Барановской выдали суровый наказ

Неприятная история

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 11 по 17 июля 2022 года

Здоровье

В Москве выявили первые случаи заражения новым штаммом ковида
Спасайся, кто может! После COVID-19 миру предрекли страшные напасти
В России растет доля более заразных вариантов "омикрона". Ждать ли новых ограничений?
Москвичей призвали снова носить маски в помещении

Спорт

"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния
"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу
"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением

Регионы

В Красноярском крае школьница забеременела от бывшего депутата
Жители Реутова спасли водителя из затонувшей в пруду машины
В Оренбурге мужчина во время ссоры поджег знакомую
Житель Петербурга отправился покорять Россию на велосипеде
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+