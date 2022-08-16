"Не было и намека на любовь": Почему "рогатая" Голубкина прощала Миронову похождения с вертихвостками

Как известно, знаменитый красавец был женат дважды. Лариса Голубкина прожила с ним в браке до его последнего вздоха и, как оказалось, закрывала глаза на многие выходки Андрея Миронова.
В жизни звезды было много женщин хотя бы потому, что часто в кино и на сцене ему приходилось играть романы. Как рассказал близкий друг артиста Юрий Васильев, влюблялся он в каждую партнершу – только в этом случае получалось показать чувства, в которые точно поверит зритель. Поэтому, неудивительно, что вокруг его личной жизни ходит не мало слухов даже сейчас.
Одни говорят, что его сердце принадлежало Нине Корниенко, однако же Юрий Васильев не видел каких-то чувств между партнерами по спектаклю "Женитьба Фигаро". Андрею Миронову в любовницы записали и Татьяну Егорову, которая сама же в своей книге поведала, что связь между ними была. Друг звезды советского кино говорит, что "пик любви" пары не застал, зато видел, как приятель бегал по театру в надежде спрятаться от навязчивой партнерши.
"...Между Андреем и Татьяной Егоровой не было и намека на любовь", – заверил Васильев.
Не ясно только одно: как, можно сказать, вечно "рогатая" Лариса Голубкина прощала супругу похождения с вертихвостками. Товарищ покойного артиста объясняет это безграничным умом женщины, которая просто-напросто знала, что супруг выбрал именно ее, несмотря на свои увлечения. Она создавала для Андрея Миронова дома идеальную среду, которая была так ему важна.