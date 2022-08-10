Не может ходить: Тяжелобольную Голубкину сплавили на попечение чужим людям

У Ларисы Голубкиной проблемы со здоровьем. В такой непростой период она осталась в одиночестве за пределами Москвы.

В последнее время вдова Андрея Миронова редко появляется на публике: ее не видно ни в телешоу, ни на светских мероприятия. Поклонники уж было забили тревогу из-за пропажи 82-летней Ларисы Голубкиной, но, к счастью, она нашлась.

Выяснилось, что знаменитая актриса продолжает испытывать проблемы со здоровьем. К слову, в разгар пандемии в столь преклонном возраст она умудрилась заболеть коронавирусом, что для пожилых людей очень опасно! Но на этом испытания не закончились: звезда фильма "Гусарская баллада" снова лечится, правда, не говорит, от чего: мол, это все-таки личное.

Но больна Лариса Голубкина, судя по всему, тяжело. Ведь из-за недуга ей даже пришлось изменить свой привычный образ жизни: раньше она проводила летний отпуск в горах, а теперь не может ходить по вершинам – для нее это очень не просто. Так что, сейчас она находится в Доме отдыха, где занимается лечение и восстановлением своего здоровья.

Не секрет, что в таких учреждениях о постояльцах, как правило, заботится персонал. Получается, что родственники актрисы, можно сказать, сплавили ее на попечение чужим людям. И навещает ли свою немощную маму Мария Голубкина, неизвестно.

Но ей это только в радость: вдова Андрея Миронова хорошо проводит время на природе, прячется от знойной московской жары, но все же грустит – о том, что не может поплавать, ведь делать это за свою длинную жизнь Лариса Голубкина так и не научилась.