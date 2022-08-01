"Ни о чем другом даже думать не могу": 65-летний Маршал уже год живет с новой любовью

Александр Маршал блистательно дебютировал в партии графа Николая Резанова в рок-опере "Юнона и Авось". Ее концертным исполнением, которое стало возможно благодаря поддержке "Русской Медиагруппы", на Дворцовой площади Петербурга завершилось празднование Дня ВМФ. С артистом за кулисами встретился корреспондент "Дни.ру".

"Премьера концертной версии "Юноны и Авось" была запланирована еще в 2021-м, но из-за пандемии все отменилось, – говорит Маршал. – И весь этот год я живу с этой рок-оперой в голове, ни о чем другом даже думать не могу".

"Эту реку в мурашках простуды, // Это Адмиралтейство и Биржу, // Я уже никогда не забуду, // Я уже никогда не увижу", – поет герой Маршала. А вокруг все это – потрясающая естественная декорация! "Когда я на репетиции вышел на сцену и увидел Александровскую колонну, у меня комок подошел к горлу. Ведь все эти события происходили именно здесь", – радуется музыкант.

Николай Резанов мечтал о процветании Отечества своего. "С помощью Божией намереваюсь я ныне, возглавив первое кругосветное путешествие россиян, жизнь отдать расцвету Российско-американской кампании, с тем, чтобы распространить свет Отечества нашего до Калифорнии и Сандвичевых островов... Сие предприятие сулит большие блага Российской державе и последствия ея будут по достоинству оценены потомками нашими. Да будет судьба России крылата парусами!" – говорит герой Маршала со сцены.

Певец своего героя понимает, потом что и сам является большим патриотом. "Я с 1974 по 1977 служил в рядах Вооруженных сил СССР, приносил присягу моей Родине и не могу мыслить по-другому", – пояснил гражданскую певец.

