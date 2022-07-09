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Шоу-бизнес
Забрали останки и укатили за бугор: семья Шатунова покинула Россию

Забрали останки и укатили за бугор: семья Шатунова покинула Россию

Накануне семья Юрия Шатунова уехала за границу, чтобы исполнить его последнюю волю.
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В июне этого года не стало кумира миллионов Юрия Шатунова. Умершему от инфаркта артисту было всего лишь сорок восемь лет. Накануне стало известно, что семья солиста группы "Ласковый май" уехала из России. Так, родственники забрали его останки, а именно прах, и укатили за бугор.

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В Германию они отправились, чтобы исполнить последнюю волю усопшего. Так, Шатунов хотел, чтобы его прах был развеян над озером, где он любил проводить время и рыбачить. Кстати, перед кончиной Юрий как раз хотел провести время на природе и отдохнуть от плотного рабочего графика. По словам друга артиста, озеро находится в охраняемой зоне, а чтобы отправиться туда на рыбалку, необходимо получить разрешение. Также к водоему нельзя подъехать на автомобиле: нужно оставить транспортное средство и идти пешком. "Это было для него идеальным местом", – говорит приятель Шатунова.

О своем желании певец сообщил близким во время пандемии коронавируса. Так, он попросил родных развеять плах над озером в случае его кончины. Сообщается при этом, что часть праха звезды захоронили в Москве, чтобы поклонники артиста могли почтить его память.

Напомним, многие были шокированы известием о смерти Шатунова. Многие обвинили в его кончине бывшего продюсера. Мол, Андрей Разин довел своего бывшего подопечного постоянными судами.

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Юрий Шатунов. Фото: Tatiana Morozova/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 9 июля 2022, 14:35 Источник: "Аргументы и факты" • Требует проверки
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