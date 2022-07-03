"Болезнь и смерть": Посетившая детский хоспис Мельникова раскрыла свои страхи

Дарья Мельникова – заботливая мать, переживающая за здоровья своих наследников. После рождения сыновей, у нее появилась тревога за их здоровье. Также ее мучил другой страх – потери ребенка. "Болезнь и смерть", – так описывает постигшие после родов страхи актриса. Желая бороться с фобиями, она решила шагнуть им навстречу. Именно поэтому она начала посещать учреждение, где помогают больным неизлечимыми недугами детям.
Звезда "Папиных дочек" заявила, что поняла, что все неоднозначно, когда посетила хоспис. Она отметила, что работники учреждения смешно шутят о морге, который стоит без дела и который был необходим только по регламенту. Так, его использует не по назначению и хранят в нем продукты. "Жизнь состоит из нелепого нагромождения вещей", – говорит Дарья.
Напомним, в прошлом актриса была замужем за коллегой по цеху Артуром Смольяниновым. В браке пара прожила восемь лет, за это время на свет появились их сыновья – Артур и Марк. Однако сохранить отношения у артистов не получилось. В прошлом году они объявили о разрыве. Несмотря на это, они остались в дружеских отношениях.
Сейчас Мельникова уделяет время не только отпрыскам и карьере, но благотворительности. Так, она помогает детскому хоспису: проводит мероприятия, собирает средства.