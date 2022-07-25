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Шоу-бизнес
Близкие потеряли сраженного приступом Ширвиндта: Ушел после дня рождения

Близкие потеряли сраженного приступом Ширвиндта: Ушел после дня рождения

Не так давно появились новости о том, что Александр Ширвиндт загремел в больницу.
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Неделю назад россиян шокировало известие о том, что 88-летний актер был госпитализирован. О проблемах со здоровьем артиста рассказали его коллеги: по их словам, Александра Ширвиндта внезапно сразил приступ стенокардии.

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Позже журналистам удалось связаться с президентом московского Театра Сатиры: он в свою очередь успокоил поклонников и заверил, что с ним все хорошо, а поводов для волнений за его самочувствие нет. Тем не менее, звезду отечественного театра и кино отправили на обследование в медучреждением имени Боткина, а вот подробностей о его результатах не появлялось.

На следующий день после информации о госпитализации актер отмечал свой день рождения. Как рассказал руководитель театра Сергей Газаров, Александру Ширвиндту даже удалось отпраздновать свое 88-летие. Более того, по его словам, артиста выписали из больницы, и он находится в прекрасном самочувствии. Однако на данный момент близкие, можно сказать, потеряли артиста, ведь о его местонахождении ничего неизвестно.

Дело в том, что после дня рождения актер ушел отдыхать, а вот в каком именно месте он восстанавливает свои силы Сергей Газаров оказался не в курсе.

"Не знаю, где именно он отдыхает – может, дома, может, на даче, может, еще где. Он не в больнице", – рассказал коллега Александра Ширвиндта.

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Александр Ширвиндт. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.russianlook.com/”
Автор: 25 июля 2022, 18:51 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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