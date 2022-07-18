"Приступ": Подробности состояния Ширвиндта после госпитализации

Накануне стало известно, что Александру Ширвиндту понадобилась помощь врачей.

Сегодня, восемнадцатого июля, стало известно о госпитализации 87-летнего Александра Ширвиндта. Об этом сообщили коллеги артиста. "Был небольшой приступ стенокардии", – заявили работники театра сатиры. Об этом сообщает "Общественная служба новостей".

Несмотря на это, решено было отправить актера на медицинское обследование. На данный момент появились подробности состояния Ширвиндта. Сообщается, что пожилой артист сейчас находится в медицинском учреждении имени Боткина. Также журналистам удалось связаться с самим режиссером и узнать о его здоровье. Мужчина успокоил представителей прессы, заверив, что чувствует себя вполне неплохо, отметив, что причин для переживаний нет.

Напомним, ранее новостной канал в Telegram Mash сообщил, что Александру Ширвиндту понадобилась помощь врачей. В новости говорилось, что мужчина находился в Подмосковье в своем загородном доме и почувствовал себя неважно. Приехавшие врачи диагностировали у звезды приступ стенокардии, отметив при этом, что сердечная мышца не повреждена.

Стоит отметить, что сын режиссера и вовсе заявил, что его отец проходит плановое обследование перед предстоящим отпуском. Наследник артиста также отметил, что выпишут предположительно его отца в день рождения, а именно девятнадцатого июля.