Начал задыхаться: 87-летнему Ширвиндту вызвали скорую

Накануне дня рождения Александру Ширвиндту стало плохо.

По сообщению Telegram-канала Mash, Александру Ширвиндту вызвали скорую помощь. Приехавшие на вызов медики заявили, что у актера стенокардия. Произошло это накануне дня рождения – завтра звезде должно исполниться 88 лет.

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Накануне театральный режиссер проводил время в своем доме за городом. Внезапно он почувствовал недомогание, из-за чего пришлось даже обратиться к врачам. Источник заявляет, что 87-летний мужчина начал задыхаться, что стало причиной вызова неотложки. Приехавшие специалисты диагностировали стенокардию. К счастью, сердечная мышца повреждена не была. Несмотря на это, было решено отправить актера на обследование в столицу.

Напомним, ранее у Александра Ширвиндта уже наблюдались проблемы со здоровьем. Так, несколько лет назад он заболел коронавирусом и даже угодил в больницу. Звезде повезло – болезнь протекала в легкой форме.

Кстати, несмотря на преклонный возраст, режиссер не бросает работу. Так, оставив пост художественного руководителя театра сатиры, он решил взяться за написание книги. Отвечая на вопрос об эффективности и продуктивности, актер заявил, что нужно тратить меньше времени на приемы пищи и сон.