Любовь со школьной скамьи и 65 лет брака: как Ширвиндт обрел счастье с единственной женой

19 июля Александру Ширвиндту исполняется 88 лет.

На экранах Александр Ширвиндт часто представал в образе сердцеедов. В жизни же артист совсем другой. Уже более полувека Александр Анатольевич душа в душу живет с одной женщиной – единственной супругой Натальей Белоусовой. Свою любовь им удалось пронести аж со школьной скамьи.

Будущую жену Александр Ширвиндт встретил летом 1951-го, когда приехал в дачный поселок "Наука Искусство Литература" вместе с родителями. Райский уголок был предназначен для семей творческой интеллигенции и строился под руководством главного архитектора Москвы. Именно его внучкой оказалась обворожительная девушка Наталья. Сердце завидной невесты мечтали завоевать многие юноши, но она обратила внимание на обаятельного брюнета Ширвиндта.

Многие думали, что школьный роман закончится с наступлением осени, однако чувства молодых людей крепли с каждым днем. Юный Ширвиндт провожал возлюбленную домой, часами беседовал с ней обо всем на свете и твердо понимал, что никакая другая девушка ему не нужна. Разлучить их не смогли ни родственники Натальи, смотрящие на Александра немножко свысока, ни ее многочисленные воздыхатели, ни поступление в разные институты.

Пока Белоусова грызла гранит науки в архитектурном, Ширвиндт осваивал актерское мастерство в "Щуке". Поскольку времени для встреч у молодых почти не оставалось, их общение ограничивалось нежными, но регулярными письмами. Так продолжалось несколько лет, пока артист не решился сделать возлюбленной предложение. Вместо кольца Александр вручил Наталье пышную ветку сирени, которую непонятно как раздобыл зимой.

Связав себя узами брака, молодожены поселились в коммуналке вместе с родней Ширвиндта. В 1958-м, спустя год после свадьбы, на свет появился сын Михаил. Еще через несколько лет, когда карьера Александра Анатольевича уже била ключом, семья перебралась в квартиру в самом центре Москвы – в доме на Котельнической набережной.

С ростом известности Александра Ширвиндта окружающие все больше шептались о его возможных романах. Впрочем, разговоры злых языков всегда вызывали у артиста лишь улыбку. Александр Анатольевич называет себя однолюбом и говорит, что испортил жизнь только одной женщине. Именно с ней Ширвиндт счастлив в браке по сей день, спустя 65 лет совместной жизни.

Сегодня у Александра Ширвиндта и Натальи Белоусовой есть большая и крепкая семья, взрослый сын, замечательные внуки и правнуки. Когда артиста просят поделиться секретом семейного счастья, он отвечает, что они с женой всегда имели свои интересы и не растворялись друг в друге. Пока Александр Анатольевич работал в театре и кино, его супруга занималась собственной карьерой и стала ведущим архитектором.