Как две капли: народ повергло в шок невероятное сходство Сенчуковой и ее невестки

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин женили сына.

Должно было пройти немало времени, чтобы Виктор Рыбин встретил ту единственную, с которой ему захотелось бы быть вместе до конца жизни. Наталья Сенчукова стала третьей женой артиста. Они женаты уже не одно десятилетие. Крепкий союз двух любящих сердец вызывает восхищение у поклонников.

Недавно же вступил в брак единственный сын Рыбина и Сенчуковой. 23-летний Василий женился на подруге детства Дарье Алябьевой. Восемь лет назад они поняли, что любят друг друга. В начале лета парень сделал предложение своей избраннице. Свадьба в Долгопрудном была пышной и веселой. Новобрачные опубликовали несколько кадров с торжества в Сети.

Интернет-пользователи были шокированы тем, что Дарья очень похожа на свою свекровь. "Невероятно, как похожа на Наталью", "Как две капли", "Поразительное сходство", – пишут в интернете.

Кстати, возлюбленная Василия оказалась очень талантливой девушкой. Помимо того, что Дарья является дипломированным косметологом, она хорошо поет. Сын 51-летней Натальи Сенчуковой и 59-летнего Виктора Рыбина – режиссер и культуролог, владеет музыкальной школой в Долгопрудном.