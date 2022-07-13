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Шоу-бизнес
"Готовимся": счастливая 51-летняя Сенчукова выдала семейную тайну

"Готовимся": счастливая 51-летняя Сенчукова выдала семейную тайну

Наталья Сенчукова уже более 20 лет состоит в браке с Виктором Рыбиным.
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За это время пара уже успела воспитать взрослого наследника – Василия. Молодому человеку сейчас 23 года, он уже дипломированный режиссер, а также перспективный музыкант, который недавно еще и открыл собственную музыкальную школу. Совсем скоро в жизни Рыбина-младшего произойдет важное событие – он собирается жениться! Семейную тайну в свежем интервью выдала счастливая Наталья Сенчукова.

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"23 июля у Васи и Даши свадьба. Они дружат девятый год и теперь подали заявление, готовимся к свадьбе," – рассказала 51-летняя певица.

Как оказалось, будущая невестка звездной пары тоже неплохо поет, а также заочно учится на режиссера, хотя уже является практикующим косметологом. Дарья старается быть на одной волне с будущим мужем и хочет все успеть. А сейчас пара уехала в предсвадебное путешествие.

Сама Сенчукова, судя по всему, всецело одобряет выбор сына. Певица даже пользуется услугами будущей невестки как косметолога: ходит к ней делать маски и различные уходовые процедуры. Артистка всегда настаивает на оплате работы Дарьи, хоть та и пытается возражать.

В беседе с Teleprogramma.pro Сенчукова также рассказала, что будущие молодожены живут в отдельном доме, который расположен на родительском участке. Между домами есть забор, но калитка всегда открыта. При этом Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин не ходят в гости без спроса и стараются лишний раз не надоедать молодежи.

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Наталья Сенчукова. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 13 июля 2022, 22:16 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник

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