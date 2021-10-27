Оставшиеся без денег Рыбин и Сенчукова обратились к колдуну

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова столкнулись с серьезными финансовыми трудностями.

Как и для многих других артистов, для Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой пандемия стала настоящим испытанием. В отсутствие выступлений супругам пришлось очень тяжело. Они были одними из первых российских селебрити, которые не постеснялись рассказать о серьезной нехватке денег – это было еще прошлой весной.

Позже ограничения сняли, гастроли возобновились. Однако крупных концертов так и не случилось, а расходы при этом не уменьшались, поэтому поправить свое материальное положение паре не удалось. Как сообщил Пятый канал, самой крупной статьей расходов в звездной семье является необычное хобби Виктора Рыбина – музыкант питает слабость к большим теплоходам.

Еще в начале нулевых солист группы "Дюна" продал недвижимость в Испании и купил два судна. Позже одно из них пришлось продать, так как корабль приносил убытки. Все деньги муж Натальи Сенчуковой стал вкладывать во второй теплоход и собирался сдавать его для проведения мероприятий, но пандемия разрушила и эти планы.

Попрощаться со вторым кораблем музыкант оказался не готов, но содержать его надо да и других трат у семьи хоть отбавляй. В результате пришлось продать машину и золотой слиток, припасенный на черный день, а затем брать деньги в долг.

Чтобы хоть как-то удержаться на плаву, супруги даже решили обратиться за помощью к магическим силам. По договоренности колдун приехал к паре домой, провел какой-то обряд и пообещал, что впредь деньги в доме будут. Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, конечно, были настроены довольно скептически, но к своему изумлению обнаружили, что после визита мага финансовые дела действительно поправились.





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