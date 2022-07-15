"Мы занимались с ним любовью": Жена затхлого покойника Нарцисса шокировала отношением к трупу

Известного российского певца Пьера Нарцисса не стало 21 июня 2022 года. Выпускник "Фабрики звезд" ушел из жизни почти месяц назад, а труп его до сих пор не похоронили. После прощания с артистом в Москве его гроб отправили на родину. Однако в Камеруне исполнитель хита "Шоколадный заяц" так и не был предан земле – тело продолжает гнить под жарким африканским солнцем.
Мало кто знает, но певец предчувствовал собственную смерть. Об этом заявила его гражданская жена Ксения Грин. По словам возлюбленной, чернокожий исполнитель рассказал ей о проблемах со здоровьем во время полового акта. Женщина подчеркнула, что к концу дней у Пьера Нарцисса не хватало мужской энергии.
Ксения Грин призналась, что ей просто приходилось часами лежать с умиротворенным музыкантом. Пара всегда спала в обнимку. Женщина шокировала отношением к умершему возлюбленному, ныне представляющим из себя труп.
"В последний раз, когда мы занимались с ним любовью, так он называл наш секс, Пьер был не столь активен", – отметила жена.
По ее словам, артист даже признался в постели, что у него может остановиться сердце. Кроме того, Нарцисс рассказал возлюбленной, что страдает от подагры.
Ксения также подчеркнула, что они с "шоколадным зайцем" периодически ссорились из-за ревности. По словам супруги, Пьер Нарцисс мог признаться в любви любой девушке, лишь бы уговорить ее на секс.