"Это может спасти ситуацию": диктор Березин дал рецепт примирения враждующих народов

В Беларуси завершился Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". Несмотря на тревожную геополитическую ситуацию, в этом году его участниками стали представители более 30 стран. Ведущий концерта "Союзное государство приглашает..." Владимир Березин поделился с "Дни.ру" соображениями, как вернуть былые добрососедские отношения между народами.

"Фестиваль "Славянский базар в Витебске" появился в начале 90-х годов прошлого века, когда республики побежали друг от друга, – вспоминает Владимир Березин. – А мы с помощью этого форума стремились друг к другу. История сделала круг, и желание быть ближе снова сильно. Потому что спасти сегодняшнюю ситуацию может только такая форма отношений, когда мы не отворачиваемся друг от друга".

"Все было за эти годы – в отношения с Беларусью, и в отношениях с Украиной, – продолжает диктор. – Но мы даже в самые непростые времена на сцене "Славянского базара" смотрели друг к другу в глаза и улыбались. Все недомолвки куда-то уходили, и забывалось, что есть политика, есть конъюнктура. Просто все понимали в этот момент, что нам друг с другом легче и лучше, чем порознь".

Сегодня в свете последних событий на российскую культуру, маленькой частью которой себя считает и Владимир Березин, начались гонения. "Конечно, меня это обижает, – признается диктор. – Ведь есть разница между "добро пожаловать!" и "пошел вон!" Но русская культура – великая! Она столетиями доказывала это. И ей вообще плевать, одобряют ее или разрешают где-то. Никакие гонения русскую культуру не уничтожат – она самодостаточна. И стоит над всем, над сиюминутной суетой. Сейчас смутное время, но оно, как тучи, пройдет".