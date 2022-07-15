Есть причина: Березин объяснил упорное молчание Пугачевой после начала спецоперации

"Славянский базар в Витебске" собрал в эти дни множество звезд. Алла Пугачева впервые приехала на этот фестиваль искусств в 1994 году, тогда ее сольная программа называлась "Поет А. Пугачева". В Витебске же, спустя семь лет, она познакомилась и со своим будущим мужем Максимом Галкиным. О об отношении к Примадонне сегодня корреспонденту "Дни.ру" за кулисами "Базара-2022" рассказал главный диктор страны и ведущий концерта "Союзное государство приглашает" Владимир Березин.

После 24 февраля в Аллу Пугачеву полетели камни. Про нее пишут много негатива, обсуждая ее отъезд из страны и громкие заявления мужа-юмориста. "На Первом канале есть передача "Пусть говорят", – улыбается Владимир Березин. – И отношение Аллы к этой шумихе я бы охарактеризовал именно названием этого ток-шоу. Про нее говорят последние лет 40. А она была и остается Аллой Пугачевой. Которая правильно заметила: "Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления".

"Алла Пугачева никогда не была замечена в том, что она конъюнктурна и на этом строит карьеру, – продолжает диктор. – С советских времен это был эдакий ледокол "Ленин", который идет своим путем, пробивая дорогу, а за ним уже плывут мелкие кораблики".

Березин пояснил, почему Пугачева не выражает открыто своего отношения к происходящим сейчас серьезным событиям. "Иногда молчание человека говорит гораздо больше, чем его слова, – говорит диктор. – А сегодня такое время, что у каждого только своя правда – чужая никого не интересует. Истину уж тем более никто не ищет. Поэтому если Алла молчит, значит, так и должно быть пока. Придет время, и она все скажет точно, как это всегда и делала. И основываясь не на эмоциях, и на объективном фундаменте. Ведь умнее, мудрее, глубже Алла в нашем цеху я никогда не встречал. Алла молчит пока только потому, что не все понятно до конца, информация о происходящем слишком дозирована, чтобы по ней судить и делать выводы. А ей нужна предельная ясность и четкость для формирования позиции, а не догадок".

Пугачева однажды призналась Березину: единственное, что нужно иметь для успеха на эстраде – это иметь мозги, а не голос, ни красоту, ни продюсера. Именно мозги и позволяют ей оставаться выше всей этой мелкой суеты.

Когда Примадонна уехала с семьей в Израиль, многие огульно обвинили Народную артистку СССР в отсутствии патриотизма. Хотя она сама объяснила, что "каникулы, отпуск и лечение – это не эмиграция". "Алла Пугачева – точно не та артистка, которая не любит эту страну", – специально подчеркнул Березин.