Вырезали орган: Чурикова с распоротым животом вышла на связь

Чуриковой стало плохо ночью. Ей было тяжело дышать и чувствовалась боль в животе. Когда приехали медики, у 43-летней звезды диагностировали острый аппендицит и экстренно положили на хирургический стол.
Сейчас Яна Чурикова восстанавливается после операции под наблюдением медиков. После того, как ей вырезали орган, она вышла на связь с поклонниками и рассказала о своем состоянии. По словам ведущей, ей делали лапароскопию. И хоть это тоже распарывание живота, но хотя бы точечное. Чурикова отметила, что на теле есть рубцы, которые придется обрабатывать до полного заживления. Ведущая пьет антибиотики и противовоспалительные средства.
"Основная забота — это, конечно, думы о питании и восстановлении баланса микрофлоры", – рассказала Яна Чурикова.
После операции ведущей потребуется изменить рацион питания. Поначалу надо есть все только протертое, а также нельзя есть свежие ягоды и фрукты.
Однако лечебная диета имеет свои плюсы, считает Яна Чурикова. Вполне возможно, что такое питание позволит ей изменить пищевые привычки, ведь аппендицит возникает в том числе из-за неправильного питания, а значит, Чурикова понемногу подъедала чипсы и прочую дрянь.
Ранее Яна Чурикова признавалась, что страдала анорексией в прошлом. Это было в частности в 2014 году, когда шел кастинг "Фабрики звезд". Чурикова похудела на 40 килограммов.