Раскрыт главный секрет зависимой от секса Асмус: В жизни совершенно другая

Кристину Асмус можно по праву назвать одной из самых ярких актрис в современной российской киноиндустрии. Кто-то обожает артистку за ее раскрепощенность и энергию, а кто-то брезгливо называет развратницей.
Сексолог Анна Фокс решила раскрыть секрет знаменитости, который поможет увидеть личность и характер Асмус яснее. Специалист заявила, что у звезды здоровая сексуальность, и она умеет хорошо ею пользоваться.
Асмус, по словам Фокс, применяет это в плане карьеры. Кристина способна взять сцены, которые возьмет далеко не каждая актриса.
Эксперт отметила тот факт, что Кристина Асмус не только заигрывает с кинозрителями, но и проявляет сексуальность в реальной жизни. Это говорит о том, что у артистки высокий сексуальный интеллект, которым она успешно пользуется, передает "Экспресс газета".
Анна Фокс объяснила, почему публика удивляется, когда видит Асмус в подобном амплуа. Все дело в том, что зрителю актриса знакома по ролям сериала "Интерны", где Кристина играет роль скромницы.
Сексолог добавила, что в жизни Асмус совершенно другая. Она раскрепощенная, сексуальная и занимается сексом, когда хочет и где хочет.