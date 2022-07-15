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Шоу-бизнес
Вставил по самые гланды: Развратница Асмус осквернила могилы сношением с голозадым Козловским

Вставил по самые гланды: Развратница Асмус осквернила могилы сношением с голозадым Козловским

Кристина Асмус не перестает удивлять народ своими выходками.
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Многие впервые узнали актрису после роли скромницы Вари в сериале "Интерны". Народ долго ассоциировал ее именно с этим образом, но в какой-то момент актриса дала жару! Звезда появилась в эротическое сцене фильма "Текст" Клима Шипенко, чем вызвала волну негатива к себе за излишний разврат. Кристина Асмус, кажется, настолько вжилась в роль, что пикантная сцена получилась слишком правдоподобно, из-за чего она и пострадала.

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 Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

 Данила Валерьевич Козловский

Данила Валерьевич Козловский Актер

Но это не сделало актрису скромнее... На днях в Сети появились кадры из нового сериала "Люся". И снова народ увидел эротическую сцену с ее участием. Звезда театра и кино вместе с партнером по картине Данилой Козловским сношаются прямо в кладбищенском парке. Очевидно, что таким образом персонажи сериала, можно сказать, оскверняют располагающиеся неподалеку могилы покойников.

Экранная пара, оперевшись на дерево, сливается в страстном поцелуе. Кажется, будто Данила Козловский, приспустив штаны и оголив свой зад, вставляет по самые гланды Кристине Асмус. Правда, бывшая жена Гарика Харламова, кажется, сделала выводы из своих прошлых работ. На этот раз зрителям не удалось увидеть обнаженное тело актрисы. На этот раз сверкнул своим интимным местом лишь ее партнер по картине.

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Кристина Асмус. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 июля 2022, 10:04 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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