"Все очень деликатно": всплыли подробности 15-секундного контакта Асмус с Козловским

Звезда "Текста" приехала в столичный кинотеатр "Художественный" на специальный показ проекта "Люся", в котором она снялась вместе с Данилой Козловским. Драмеди об искусственном интеллекте еще до официальной премьеры было признано самым ожидаемым сериалом. Красавица-блондинка Кристина Асмус, конечно же, не упустила возможности побывать на показе, как и Данила Козловский да и многие другие звезды.
Как сообщил портал Woman.ru, актриса позировала на красной дорожке при полном параде: в строгих брюках, черном топе-бюстье и элегантных босоножках на шпильке. Вероятно, Асмус понимала, что в этот вечер к ней будет приковано повышенное внимание, ведь она не только сыграла главную женскую роль, но и вновь после резонансного "Текста" снялась в постельной сцене, вернее, сразу в двух.
На этот раз интим Кристине Асмус пришлось изображать с Данилой Козловским. Некоторые подробности об их киноконтакте всплыли еще раньше в интервью актрисы на канале СТС после тех самых съемок. Теперь же герои сами появились перед публикой, и все окончательно встало на свои места.
"Все очень быстро. Ничего не видно. Все очень деликатно," – признавалась артистка.
Оказалось, что подготовка с съемкам интимной сцены занимала в разы больше времени, чем сами съемки. Экранный контакт с Козловским длился всего-то 15 секунд, по словам Асмус. Зато говорить о нем наверняка будут еще долго после того, как сериал наконец увидят зрители.
Напомним, что после выхода фильма "Текст", в котором у Кристины Асмус была яркая постельная сцена, разразился скандал и актрису буквально затравили в соцсетях.