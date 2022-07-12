"Гниет на жаре": лежащий почти месяц без похорон труп Нарцисса начал смердеть

Певец Пьер Нарцисс умер еще 21 июня. Но до сих пор его бедному телу нет покоя – его так и не похоронили. Продюсер Сергей Дворцов в шоке от этой ситуации.

Над трупом "шоколадного зайца" навис злой рок. Изначально панихида по выпускнику "Фабрики звезд" планировалась в Москве еще 25 июня, но из-за семейных разногласий между матерью покойного и бывшей женой тогда двери в траурный зал так и не были открыты. Потом прощание было перенесено на 28 июня. Но помешала бюрократическая волокита – в морге заявили, что тело может быть выдано только родственникам, которые в Кении, но не бывшей жене. И только 30 июня, когда матери и сестре покойника удалось собрать 700 тысяч рублей для отправки цинкового гроба с Пьером на родину в Африку, прощание в Москве состоялось.

1 июля покойника доставили в Камерун. Но там традиции похорон отличаются от русских. Мать переложила сына в простой деревянный гроб, как принято в этой африканской стране. Кепку, в которой певец был во время прощания в Москве, сняли, а сложенные на груди окостеневшие руки с трудом удалось расцепить, чтобы уложить вдоль тела покойного, как заведено в Африке.

Но и по сей день, хотя на календаре уже 12 июля, тело лежит непогребенным. По предварительным данным его должна похоронить только 23 июля. Накануне начнется традиционный местный обряд, который продлился до четырех утра. Потом гроб отправят в деревню Дибомбари под городом Дуала (расположен в западной части Камеруна, в 250 километрах к западу от столицы Яунде), где в семейном склепе покоятся отец и дяди "шоколадного зайца".

При этом тело, несмотря на бальзамацию в Москве, на африканской жаре уже начало разлагаться и источает вокруг трупный запах. Об этом "Дни.ру" рассказал продюсер Сергей Дворцов.

"Это издевательство над телом и душой Пьера! – кричит Дворцов. – Погребальная церемония должна была состояться еще 1 июля. Но его мать не дает хоронить тело. В Москве из-за нее трижды переносилось прощание. Теперь ситуация повторяется в Камеруне. Тело гниет, разлагается, и уже на очередном прощании гроб нельзя будет открывать из-за запаха".

"Вся эта гнусная история – неуважение к друзьям, жене и дочери Пьера, – уверен Дворцов. – Так делать нельзя! Я думаю, что за такое глумление от духа Нарцисса прилетит всем, кто не дает его телу покоя столько времени".