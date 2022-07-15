Конкурентка Волочковой: подруга Успенской оголила на Мальдивах пышные прелести

Когда она впервые появилась на пляже, казалось, что ошалевшие от такой красоты люди из окон всех прибрежных отелей смотрят только на нее. По берегу пронесся шепот восторга: "Нимфа!", "Наяда!", "Венера морская!" Грациозностью, легкостью и изящностью Аника Керимова затмила всех вокруг.
До сих пор здесь принято было говорить только о выходках балерины Анастасии Волочковой. Кажется, своими шпагатами она изъелозила весь берег! Ее ноги здесь мелькали в самых разных позах и положениях. Но теперь у Насти появился достойный конкурент!
Аника настолько целомудренна, что ею хочется любоваться бесконечно. При этом она являет собой олицетворение эротики, стиля и вкуса. После её жаркой фотосессии на пляже её окружили восторженные люди. "Откуда у вас такой неземной красоты купальник? Что за кудесник вам шил этот наряд?" – спрашивали ошарашенные люди.
На что застенчивая от природы Аника лишь скромно улыбнулась: "Это творческий тандем меня и необыкновенно талантливой дочери Любы Успенской Татьяны Плаксиной".
Как оказалось, Аника привезла с собой три 23-килограмовых чемодана нарядов. "Буду менять про три купальника в день", – пообещала Керимова. Правда, добавлять, что общая стоимость всех привезенных ею нарядов равна стоимости хорошей квартиры, она из своей природной скромности не стала.