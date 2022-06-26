"Очень страшно": Умертвившая дитя Сенчукова после онкотерапии напомнила о цене счастья

Лидер группы "Дюна" познакомился с главной женщиной жизни, будучи женатым. Даже наличие двухмесячной дочки не остановило артиста от измен. Виктор Рыбин разрушил семью ради Натальи Сенчуковой. Вместе они наворотили немало. В частности, зачали ребенка и решились на аборт. Нерожденное дитя умертвили в клинике.
Со временем стало ясно, что Рыбин и Сенчукова идеально подходят друг другу. Они сумели построить крепкий союз и в постели, и на сцене. Поначалу поводов для беспокойства не было, но в 2018 году россиян шокировала новость — у Виктора и Натальи нашли рак кожи. Смертельный диагноз обрушился на обоих, словно проклятие. К счастью, помогла онкотерапия — недуг отступил.
Сейчас Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин по-прежнему не разлей вода. Они записали новый совместный трек "Наш путь". Супруги поют о цене счастья и необходимости мыслить позитивно.
"К середине пути еще меньше понятно. Очень страшно вперед и невозможно обратно. Небо разных цветов, а не только черно-белое. Бумерангом вернется, все что мы в жизни делаем", — так артисты напомнили поклонникам о взаимосвязи прошлого и будущего.
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин приятно удивили поклонников. Музыкальная композиция пришлась им по нраву. "Молодцы, так держать!", "Замечательная песня!", "Такая прекрасная пара! Вы излучаете добро! Счастья Вам!" — отреагировали фанаты.