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"Очень страшно": Умертвившая дитя Сенчукова после онкотерапии напомнила о цене счастья
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"Очень страшно": Умертвившая дитя Сенчукова после онкотерапии напомнила о цене счастья

"Очень страшно": Умертвившая дитя Сенчукова после онкотерапии напомнила о цене счастья

На своем веку Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин пережили немало бед. После долгого перерыва супруги сообщили, что происходит с ними сейчас.
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Лидер группы "Дюна" познакомился с главной женщиной жизни, будучи женатым. Даже наличие двухмесячной дочки не остановило артиста от измен. Виктор Рыбин разрушил семью ради Натальи Сенчуковой. Вместе они наворотили немало. В частности, зачали ребенка и решились на аборт. Нерожденное дитя умертвили в клинике.

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Со временем стало ясно, что Рыбин и Сенчукова идеально подходят друг другу. Они сумели построить крепкий союз и в постели, и на сцене. Поначалу поводов для беспокойства не было, но в 2018 году россиян шокировала новость — у Виктора и Натальи нашли рак кожи. Смертельный диагноз обрушился на обоих, словно проклятие. К счастью, помогла онкотерапия — недуг отступил.

Сейчас Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин по-прежнему не разлей вода. Они записали новый совместный трек "Наш путь". Супруги поют о цене счастья и необходимости мыслить позитивно.

"К середине пути еще меньше понятно. Очень страшно вперед и невозможно обратно. Небо разных цветов, а не только черно-белое. Бумерангом вернется, все что мы в жизни делаем", — так артисты напомнили поклонникам о взаимосвязи прошлого и будущего.

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин приятно удивили поклонников. Музыкальная композиция пришлась им по нраву. "Молодцы, так держать!", "Замечательная песня!", "Такая прекрасная пара! Вы излучаете добро! Счастья Вам!" — отреагировали фанаты.

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Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 26 июня 2022, 04:13 Источник: Вконтакте ✓ Надежный источник
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