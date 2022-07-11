Оперная дива Хибла Герзмава рассказала о судьбе единственного сына

В подмосковном Клину завершился VIII Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского. Звездой гала-концета стала примадонна музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Хибла Герзмава, которая представила на open air джазовые версии легендарных советских и мировых хитов. А потом ответила на вопросы корреспондента "Дни.ру".



Эти июльские дни для Хиблы жаркие во всех смыслах. На фестиваль в Клин по приглашению маэстро Юрий Башмета она приехала прямо из аэропорта. Потом ее ждут в сочинском "Сириусе", где с 15 июля по 18 сентября проходит большой летний музыкальный фестиваль. А уже 20 июля она поет в опере "Тоска" в Москве.

"Музыкант должен все успевать, потому что он соткан из любви к музыке, – говорит Хибла. – Это интересно, это моя жизнь. Сейчас, вы правы, мысли о "Тоске". Для меня это грандиозный спектакль".

Рассказала певица и про своего единственного сына – 22-летнего Александра Гурджуа. "Он пел в детском хоре Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, поскольку хорошо воспитывать детей в мире хоровом, оперном, – радуется дива. – Но музыка не стала его судьбой, хотя парень очень музыкальный. Это прекрасный мужчина со своим стержнем и характером, с прекрасным образованием. Мы иногда балуемся дома – поем дуэтом, музицируем".

Напомним, Хибла была замужем, развелась, но имени бывшего мужа она не называет и личную жизнь не афиширует. Лишь раз в одном из интервью звезда рассказала о бывшем супруге: "Он не музыкант, но очень ценит, что мы все музыкально одарены. Мы прожили очень красивую совместную жизнь, у нас была потрясающая и счастливая семья. Но в какой-то момент все это закончилось. Я помню только хорошее, все остальное я не хочу ни рассказывать, ни обсуждать".

Стоит заметить, что Хибла умеет не только прекрасно владеет своей колоратурой и завораживает божественным бельканто, но и умеет работать руками. В Клину она, возле мемориального дома Чайковского, высадила куст темной махровой сирени. "Я с детства знаю, как владеть лопатой, – призналась артистка. – У нас были так называемые "детские огороды".

