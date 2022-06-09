Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Беда откуда не ждали: Алину Кабаеву бойко вышвырнули из страны
Трагедия: поклонники 68-летней Лаймы Вайкуле убиты печальной новостью
"В трудную минуту": Спрятавший слезы Малахов попрощался с народом
"Несчастье": Неживая 72-летняя Бабкина превратилась в черное пятно
партнеры
Четверг
9 июня
Лента новостей
13:45
"Ты же не девочка": Кричащий о любви Лепс переметнулся к юному парню после развода с женой
13:23
"Я существую вне семьи": Орбакайте вычеркнула из жизни Пугачеву и Галкина
12:40
Смерти детей в 30 лет, опухоль мозга и мизерная пенсия: как живут сестры Шмелевы из "Карнавальной ночи"
12:38
"Злокачественная опухоль": 61-летняя Малышева получила смертельный диагноз
12:21
Первый тест-драйв премии "Внедорожник года 2022"
11:48
В Подмосковье запустят программу по коттеджным поселкам
11:30
"АвтоВАЗ" вернул в производство Lada Granta c добавлением новшеств
11:15
"Ласкает": Горячая Канделаки возбудила фанатов голой грудью
11:00
"Слишком больно!": Ковальчук выставила Чумакова из-за связи с другой женщиной
10:32
Престарелого и немощного Байдена нашли в коровнике под Москвой
10:10
"Свадьба будет": Волочкова похвасталась статусом невесты
09:50
"Непонятный монстр": Неизлечимо больного сына Орбакайте погнали из России
09:35
"Противно": Лазарева плюнула в лицо неблагодарному предателю Галкину
09:28
Квартира за 100 млн в Москве встала Хаматовой поперек горла
09:14
Байден чуть не рухнул с трапа самолета – видео
08:58
"Не смогу ходить": Врачи приговорили МакSим к инвалидной коляске
08:48
В России изменили правила регистрации места рождения детей
08:42
"Передается половым путем?": Загулявшая без мужа Собчак подцепила грязную болезнь
08:35
"Я хочу!": Ненасытная Королева пробурила интимный холмик огромным стволом
06:34
Потеряв жену спустя полвека, нашел себе пассию на 50 лет моложе: как складывалась жизнь знаменитого Лаврова
04:21
В разводе Королевой и Тарзана поставлена жирная точка: Добрый, нежный и очень сексуальный человек
02:43
Вскрылась правда об исчезновении больного Алибасова: Выжидает
00:02
Традиции и запреты в праздник Федорин день 9 июня
22:11
В Москве поймали 32-летнего растлителя несовершеннолетней
21:37
Приспустила штанишки: раздавленная раком Заворотнюк показала изгибы тугих бедер
20:42
Убийцу активиста Грибова из Воскресенска отправили в тюрьму во второй раз
20:02
Муж и жена – одна сатана? Пугачева впервые высказалась в адрес поруганного Галкина
19:13
Подросток из Екатеринбурга лишился зубов из-за взорвавшегося вейпа
18:46
Сжираемая сифилисом экс-жена Аршавина готовит себя к новому любовнику: Чувство взаимно
18:11
Zara и Bershka планируют возвращение на российский рынок этим летом
17:41
Вновь узнавший о раке у родной женщины Фриске ревет белугой: Четвертая стадия, метастазы
17:10
"События чудовищные": пропавшую Боярскую наконец обнаружили
16:53
Пенсионерка Пугачева платит за онлайн-учебу своих детей в Израиле миллионы рублей
16:34
Перемывающий кости россиянам еврей Галкин разродился нелепым оправданием: Я всегда был за народ
15:49
"Умер": сообщившая о родах дочь Кончаловского похоронила своего малыша
14:58
"Вот-вот наступит день": Намучившаяся с больным Кончаловским Высоцкая сообщила важную новость
14:48
В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Зеленского
14:48
Авария с участием двух мотоциклов произошла в Кемерове: видео
14:39
В Балашихе при пожаре пострадали 6 машин
14:16
ДТП со смертельным исходом в Балакове попало на видео
14:16
"Могла себе выбить звание": Отсутствию госнаград у Лолиты нашлось объяснение
14:13
В Москве при обрушении строительных лесов пострадал человек
13:41
Испуганного зайца заметили в кировском автосалоне: видео
13:22
Синоптики пообещали москвичам потепление 8 июня
13:18
Облюбовавшие площадку собаки играют вместо детей: видео
13:07
"А зачем жениться?": Ушлый Прилучный оставил с носом новую молодую пассию
12:43
В районе Мневниковской поймы построят мост через Москву-реку
12:42
"Тенденция к снижению цен": продавцы вторичных квартир делают скидки
12:28
Умар Кремлев – за бокс во благо
12:23
Лишилась любимого человека: В семье Ани Лорак большая потеря
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Умар Кремлев – за бокс во благо
Сначала отказались целоваться, а теперь растят троих детей: как скрытная Курникова живет с Иглесиасом
Главный дом усадьбы "Покровское-Стрешнево" начали реставрировать
Малообеспеченные россияне получат шанс на улучшение жилищных условий
Чехову обложили матом за поцелуй в губы с 10-летним сыном
Курс молодого бойца и работа саперов: в 18 парках Москвы развернется фестиваль "Времена и эпохи"
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Смерти детей в 30 лет, опухоль мозга и мизерная пенсия: как живут сестры Шмелевы из "Карнавальной ночи"

Смерти детей в 30 лет, опухоль мозга и мизерная пенсия: как живут сестры Шмелевы из "Карнавальной ночи"

В 50-60-е годы песню "Таня, Танечка" вместе с сестрами Шмелевыми напевала вся страна. Исполнив роль официанток в "Карнавальной ночи", артистки стали настоящими звездами, а потом вместе пережили множество испытаний.
прочитано 371 раз

Валентина, Евгения и Ольга Шмелевы выросли в музыкальной атмосфере. Сестры увлекались пением с раннего детства и часто устраивали домашние выступления вместе с мамой и отцом. Разумеется, их выбор пути после окончания школы был очевиден. Девушки без проблем поступили в музыкальное училище, а вскоре начали давать концерты. На одном из них сестер Шмелевых и заметил гениальный Эльдар Рязанов.

ПО ТЕМЕ

Встала на ноги после травмы, увидев сон, но внезапно умерла в тот же день: мистика смерти Гурченко

Отсидел срок, спился и поселился в подъезде: как сын звезды "Карнавальной ночи" угробил свою жизнь

Фильм "Карнавальная ночь" стал уже второй работой артисток в кино, но именно благодаря ему их жизнь кардинально изменилась. Исполнив роли очаровательных официанток, сестры стали популярными и получили щедрый по тем временам гонорар – по 6 тысяч рублей каждая. Впрочем, это были далеко не все преимущества работы с Рязановым.

После выхода картины на экраны Шмелевыми восхищался весь Союз. Они давали много концертов, разъезжали по стране и почти не бывали дома. Несмотря на плотный график, сестры преуспели и в личной жизни. Они стали женами музыкантов, родили замечательных малышей. Казалось, счастье будет длиться вечно, однако на место белой полосы в жизни Валентины, Евгении и Ольги неожиданной пришла черная.

Все началось с того, что у Ольги обнаружили опухоль головного мозга. Шмелевы с трудом собрали нужную сумму на операцию, болезнь отступила, но оставила после себя серьезные последствия. Последние годы женщина передвигается только с помощью ходунков и почти не выбирается из дома.

Пока младшая из сестер восстанавливалась после операции, в семье произошла первая трагедия. Ее сын связался с плохой компанией и погиб от передозировки наркотиками. Через несколько месяцев дочь средней сестры, Евгении, разбилась на мотоцикле, а потом в результате отравления скончался сын Валентины. Ужаса трагедии добавляет удивительно совпадение: все наследники артисток ушли из жизни в возрасте 30 лет.

Пережив вместе множество испытаний, знаменитые сестры остались по-прежнему дружны. Сейчас Валентине 91 год, а Евгении и Ольге – 89 и 86 лет. Шмелевы живут на пенсию, которую с трудом хватает на все необходимое, собираются вместе по несколько раз в неделю, а под Новый год неизменно пересматривают "Карнавальную ночь", вспоминая молодость.

Единственным утешением для лишившихся детей пенсионерок остается Галина – дочь Валентины. Наследница старшей из сестер работает воспитательницей, одна ухаживает за родственницами и каждую из них считает своей мамой.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: кадр youtube.com
Автор: 9 июня 2022, 12:40 Источник: Kleo.ru ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Двуличную Вайкуле пнули по больному: Заходит слишком далеко

Артистке досталось

Шоу-бизнес

"Я хочу!": Ненасытная Королева пробурила интимный холмик огромным стволом

Фантазии артистки нет предела
Недвижимость

Квартира за 100 млн в Москве встала Хаматовой поперек горла

Вопрос надо решать
Шоу-бизнес

"А зачем жениться?": Ушлый Прилучный оставил с носом новую молодую пассию

Вскрылась правда

Гороскоп

Ссоры, проблемы со здоровьем, потеря денег: Глоба предупредила знаки зодиака об опасностях в июне
Гороскоп на неделю с 6 по 12 июня 2022 года
Гороскоп на неделю с 23 по 29 мая 2022 года
Гороскоп на неделю с 16 по 22 мая 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек
В Москве начали оформлять компенсации за ковидные штрафы
Володин сообщил об отмене атиковидных ограничений в Госдуме
Нагадил и ушел: как коронавирус изуродовал российских звезд

Спорт

Умар Кремлев – за бокс во благо
Как же так? Ягудин и Тотьмянина сбежали из страны вслед за Пугачевой
Стало известно об уходе Дзюбы после онанизма
Доказала, что не скромница: горячая Медведева оголила наливную грудь

Регионы

Подросток из Екатеринбурга лишился зубов из-за взорвавшегося вейпа
В Балашихе при пожаре пострадали 6 машин
В Химках загорелся склад
В Красногорске у мужчины украли чемодан с полутора миллионами рублей
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+