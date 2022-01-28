Отсидел срок, спился и поселился в подъезде: как сын звезды "Карнавальной ночи" угробил свою жизнь

В 50-60 годах Юрий Белов был одним из самых популярных актеров. В свое время роль в "Карнавальной ночи" сделала из артиста звезду, однако позже его ждала незавидная судьба. Злой рок настиг и единственного сына Белова. Мальчик появился на свет, когда знаменитому отцу было уже за 40.



Юрий Белов скончался на 62 году жизни. Трудно поверить, но с годами звезда советского кино превратилась в человека с крайне тяжелой судьбой. Мужчина несколько месяцев провел в психбольнице, страдал от проблем с алкоголем и растерял все перспективы. На успешной актерской карьере был поставлен жирный крест. После 40 лет артист впервые женился и стал родителем. Жизнь Святослава, сына Юрия Андреевича, пока что складывается не лучше, чем у отца.



Судя по всему, счастливой семьи у Юрия Белова и его супруги Светланы Швайко так и не получилось. Во всяком случае, 45-летний Святослав винит в своих неудачах напряженную обстановку в родительском доме и странное поведение отца. Так, уже в юности у наследника актера начались проблемы с алкоголем и запрещенными веществами. А после смерти отца и матери ситуация с зависимостями усугубилась еще больше. Более того, к ним добавились новые тяготы жизни.

Святослав не захотел идти по стопам родителей-актеров и попробовал себя в нескольких других профессиях. Мужчина работал поваром в ресторане, трудился ассистентом в "Мосфильме" и даже помогал Ролану Быкову. Увы, устроиться в жизни ему так и не удалось. Наследник Белова срывался, дважды попадал за решетку, больше двух лет провел в тюрьме из-за хулиганства. Ко всему прочему, у Святослава не осталось даже собственной крыши над головой.

От родителей мужчине достались две квартиры и дача, но теперь ничего этого нет. Все свое имущество сын актеров переписал на почти незнакомых людей, которые представились друзьями родителей, втерлись к нему в доверие и вызвались помочь. Так Святослав Белов лишился недвижимости в 25 миллионов рублей и был вынужден скитаться и снимать чужое жилье.

Несмотря на все трудности, у наследника актеров были попытки наладить свою жизнь. Выйдя из тюрьмы он на несколько лет стал послушником в монастыре, а потом встретил свою возлюбленную Веронику. Избранники поселились в Северодвинске, стали родителями. Если какое-то время Святослав сопротивлялся зависимостям, то потом снова начал беспробудно пьянствовать. Пару лет назад стало известно, что Вероника выставила спутника за порог, а тот поселился прямо на полу в подъезде. Ведь идти наследнику звезды "Карнавальной ночи" было некуда.