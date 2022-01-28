Звезды Голливуда Умер Зеленский Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Звезда фильма "Горько" Александр Паль найден обледенелым на улице
Ушла вместе с вещами и нашла себе ровесника: что стало с молодой женой Диброва
"Максимальная свинья": Потерявшая 66 кг звезда "Кривого зеркала" стала неузнаваема
Фото сына Собчак и Виторгана довело россиян до слез: Ужасно жаль
партнеры
Пятница
28 января
Лента новостей
15:07
"Абсолютный провал!": Выпившая дрянь Ковальчук потеряла память
15:05
Отсидел срок, спился и поселился в подъезде: как сын звезды "Карнавальной ночи" угробил свою жизнь
15:04
Сбежавшая из страны Седокова подразнила россиян роскошью
14:49
"Ленком", жена и знаменитый тесть: что известно о звезде "Склифосовского" Сергее Пиотровском
14:39
Здоровье Охлобыстина резко пошатнулось: Поразил всеобщий недуг
14:25
"Пару блогеров посадить": Собчак одобрила странное предложение
14:22
"Никому не нужна": прикрывшая срам пеной Чехова поделилась мудростью
13:52
"Верните Сережу!": народ потерял любовника Волочковой
13:51
Медведев допустил появление в России зарубежных вакцин от COVID-19
13:34
"Чувствую запах твоих ног": Корчевников и Семенович устроили прилюдные ласки
13:32
"Будет кайф": бывшая жена Гуфа проговорилась о новом ухажере
13:24
Александрова из фильма "Горько" подтвердила развод с известным режиссером
13:21
Диетолог предупредила о неожиданной опасности грейпфрута для организма
13:06
"Какое лицемерие": Шоу "Дом-2" подарило экс-участникам трешку в Москве
12:52
Достали эти королевы: официант швырнул в зарвавшуюся Самбурскую чашкой кипящего кофе
12:45
Уязвленная Мамаева вышла на связь после новости о свадьбе бывшего мужа
12:45
Тодоренко рассказала о реакции на обман: Делал это за спиной
12:35
Объявившая о разводе звезда "Игры престолов" спит в фургоне и ходит в рванье
12:06
Вскрылась правда о съемках Заворотнюк в "Моей прекрасной няне"
12:05
Последствия паралича у Нагиева, шрамы Боярской: пять звезд с дефектами внешности
12:01
"Стала как все": резко изменившаяся Барановская разочаровала народ
11:43
Поддержал унижение россиянок: Шепелев влез в грязный скандал
11:41
Почти 100 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки
11:41
"Едем в баню": вооруженный мужчина травмировал Семенович
11:37
В Петербурге главврача задержали из-за смерти трех пациентов после обследования
11:16
Jaguar I-Pace: как урчат электрокоты?
11:12
"Почти Волочкова": раздвинувшая ноги Собчак показала задорные соски
11:04
"Доверие близко к нулю": Газманов плюнул в изнасилованную ребенком Васильеву
10:59
На кого хваткая Ковальчук променяла оказавшегося под угрозой Харламова
10:49
Прогноз курса рубля на февраль
10:31
Тодоренко заговорила о религиозных обрядах над детьми: Забеременела не просто так
10:29
Променял ее на красавицу помоложе: что стало со сбежавшей в США женой Николаева
10:20
Слабонервным не смотреть: Толкалина показала окровавленное лицо
09:46
"Кто-то обосрался": разведенка Бородина пнула бывшего мужа
09:11
Развод года: почему на самом деле Григорий Лепс расстался с женой
09:00
Сраженная инсультом 68-летняя Проклова раскрыла детали состояния
08:57
Россиян предупредили о сильном скачке цен на продукты в феврале
08:47
"Звучит странно": почему Валерия сменила имя
07:26
Необратимые последствия: резко сдавшей Заворотнюк не дали шансов
07:25
Обман и мошенничество: появилась информация о разрыве Волочковой с новым любовником
06:25
Джиган набросился с "камнем" на визжащую жену: Прямо при детях
04:42
День святого Павла: что нельзя делать 28 января
02:38
Джоли кусает локти: Разведенного Питта застукали с новой пассией
00:13
"Пойду налево": Семенович бросили одну в чужом городе
21:44
Как Россия отреагирует на накачку Украины оружием – мнение эксперта Коротченко
21:43
"Смотреть на все это грустно и печально": Борисова крепко приложила осрамившуюся Волочкову
21:02
Внучка Долиной ошарашила публику своим пением
20:48
"Мы за Украину будем воевать": Данилко спел песню про Бандеру на транслируемой в России передаче
20:23
Валерия ведет народ на убой ради денег
20:00
Залипший на "тити" Аллегровой Солнцев готов получить по морде от Джигурды
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Она жертва!": Фадеев раскрыл страшную правду об окружении Бузовой
"Это травля в чистом виде!": сменившая фамилию Макеева взвыла из-за нападок
Валерия ведет народ на убой ради денег
"Позорься до конца": Купающуюся в роскоши Рудковскую жестко приложили за обман
Очередной антирекорд: почти 90 тысяч человек заболели коронавирусом в России за сутки
"С приступом увезли": вскрылись ужасающие детали экстренной госпитализации Плющенко
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Отсидел срок, спился и поселился в подъезде: как сын звезды "Карнавальной ночи" угробил свою жизнь

Отсидел срок, спился и поселился в подъезде: как сын звезды "Карнавальной ночи" угробил свою жизнь

В 50-60 годах Юрий Белов был одним из самых популярных актеров. В свое время роль в "Карнавальной ночи" сделала из артиста звезду, однако позже его ждала незавидная судьба. Злой рок настиг и единственного сына Белова. Мальчик появился на свет, когда знаменитому отцу было уже за 40.
прочитано 32 раза

Юрий Белов скончался на 62 году жизни. Трудно поверить, но с годами звезда советского кино превратилась в человека с крайне тяжелой судьбой. Мужчина несколько месяцев провел в психбольнице, страдал от проблем с алкоголем и растерял все перспективы. На успешной актерской карьере был поставлен жирный крест. После 40 лет артист впервые женился и стал родителем. Жизнь Святослава, сына Юрия Андреевича, пока что складывается не лучше, чем у отца.

ПО ТЕМЕ

Измены, потеря ребенка и равнодушие: чего натерпелись Стаханова и Князева в отношениях с Роланом Быковым

Судя по всему, счастливой семьи у Юрия Белова и его супруги Светланы Швайко так и не получилось. Во всяком случае, 45-летний Святослав винит в своих неудачах напряженную обстановку в родительском доме и странное поведение отца. Так, уже в юности у наследника актера начались проблемы с алкоголем и запрещенными веществами. А после смерти отца и матери ситуация с зависимостями усугубилась еще больше. Более того, к ним добавились новые тяготы жизни.

Святослав не захотел идти по стопам родителей-актеров и попробовал себя в нескольких других профессиях. Мужчина работал поваром в ресторане, трудился ассистентом в "Мосфильме" и даже помогал Ролану Быкову. Увы, устроиться в жизни ему так и не удалось. Наследник Белова срывался, дважды попадал за решетку, больше двух лет провел в тюрьме из-за хулиганства. Ко всему прочему, у Святослава не осталось даже собственной крыши над головой.

От родителей мужчине достались две квартиры и дача, но теперь ничего этого нет. Все свое имущество сын актеров переписал на почти незнакомых людей, которые представились друзьями родителей, втерлись к нему в доверие и вызвались помочь. Так Святослав Белов лишился недвижимости в 25 миллионов рублей и был вынужден скитаться и снимать чужое жилье.

Несмотря на все трудности, у наследника актеров были попытки наладить свою жизнь. Выйдя из тюрьмы он на несколько лет стал послушником в монастыре, а потом встретил свою возлюбленную Веронику. Избранники поселились в Северодвинске, стали родителями. Если какое-то время Святослав сопротивлялся зависимостям, то потом снова начал беспробудно пьянствовать. Пару лет назад стало известно, что Вероника выставила спутника за порог, а тот поселился прямо на полу в подъезде. Ведь идти наследнику звезды "Карнавальной ночи" было некуда.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Кадр из фильма "Вот такие чудеса"
Автор: 28 января 2022, 15:05 Источник: "Пусть говорят" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезды, которые содержат своих взрослых детей: Успенская, Яковлева и не только

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Променял ее на красавицу помоложе: что стало со сбежавшей в США женой Николаева

13 лет брака коту под хвост
Шоу-бизнес

Вскрылась правда о съемках Заворотнюк в "Моей прекрасной няне"

Звезда прошла большой путь
Шоу-бизнес

"Какое лицемерие": Шоу "Дом-2" подарило экс-участникам трешку в Москве

Народ возмущен
Шоу-бизнес

Семья Спиваковой спешно эмигрировала в Испанию из-за тяжелого положения в России

Подальше от Родины!

Гороскоп

Необратимые последствия: резко сдавшей Заворотнюк не дали шансов
Обман и мошенничество: появилась информация о разрыве Волочковой с новым любовником
Благоприятные дни для отпуска в 2022 году
Благоприятные дни для поиска секс-партнера в 2022 году

Здоровье

Медведев допустил появление в России зарубежных вакцин от COVID-19
Почти 100 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки
Почему дети стали чаще болеть ковидом – ответ инфекциониста
Очередной антирекорд: почти 90 тысяч человек заболели коронавирусом в России за сутки

Спорт

"Пробило меня": Властная Тарасова довела Ягудина до рыданий
"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей

Регионы

В Новосибирске двое мужчин устроили стрельбу в жилом доме
Жительница Люберец насмерть забила отца молотком
В Петербурге водитель иномарки выстрелил из пистолета в пешехода
В Екатеринбурге из школы срочно эвакуировали детей
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+