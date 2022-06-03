"Чуть не оторвал голову!": ведущего "Дома-2" госпитализировали после жесткой схватки с Меньщиковым

Впервые появившись на "Доме-2", Степан Меньщиков поставил себе цель – стать ведущим проекта. Он мечтал стать таким же, как Ксения Собчак, однако главное место на лобном досталось другому участнику телестройки – Андрею Черкасову, с которым нередко конфликтовал.
Мало кто знает, что Меньщиков и Черкасов дрались не только под прицелом камер на проекте. Как рассказал Степан в шоу "Наше дело", он избил будущего ведущего "Дома-2" до такой степени, что того отвезли в больницу. Андрей же не может забыть другую, не менее жесткую схватку. "В рамках проекта у нас была борьба в масле. И он (Меньщиков – Прим. ред.) мне чуть голову не оторвал!", – рассказал Черкасов, который тоже появился в "Нашем деле".
Мужчины пришли в шоу "Наше дело", чтобы вновь сразиться. Черкасов жаждет реванша. Он уверен, что сможет одолеть Меньщикова, потому что готовится к этому каждый день. Ведущий "Дома-2" посвящает время тренировкам, в то время как его оппонент ничего не делает для победы.
Ранее Степан Меньщиков рассказал о своей дерзкой выходке на шоу "Дом-2". Экс-участник проекта вспомнил, как завел Ксению Собчак за баню и снял с нее трусы. Слова скандального мужчины приводили "Дни.ру".