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Шоу-бизнес
"Бездарности пробьются сами": Пенкин высказался о происходящем на эстраде

"Бездарности пробьются сами": Пенкин высказался о происходящем на эстраде

В ресторане "GRAND Урюк Березка" в "Москва Сити" состоялась вечеринка, посвященная презентации компании Vocal Universe. На сцене заведения выступили артисты лейбла DARYA BILKO и суперзвезда Сергей Пенкин.
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"Я пришел поддержать свою бывшую ученицу, певицу MARIA, которая училась у меня и в Лондоне. Мы поддерживаем дружеские отношения, – рассказал Сергей Пенкин. – Самое главное для артиста – это, конечно, голос, который должен быть оценен по-настоящему. Бездарности пробьются сами, талантам нужно помогать!"

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 Сергей Михайлович Пенкин

Сергей Михайлович Пенкин певец

По словам Пенкина, "раньше певцы хотели быть звездами, а теперь звезды хотят быть певцами". Ведь по-настоящему талантливых исполнителей на эстраде крайне мало!

Певец знает, что нужно для успеха. "Артисту важно оставаться в своем стиле и не быть на кого-то похожим", – уверен Пенкин.

Ранее "принц серебряный" рассказал о самом важном уроке, полученном от Примадонны. "Пугачева, будучи уже известной артисткой, приходила к Клавдии Шульженко и брала у нее уроки актерского мастерства, – говорит Пенкин. – Алла спрашивала, обязательно ли надо кланяться. А Клавдия Ивановна учила: "Конечно, люди ведь тратят на тебя время, покупают цветы, ты должна поклониться и поблагодарить!"




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Фото: Оксана Захаренко / пресс-служба
Автор: 29 июня 2022, 16:04 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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