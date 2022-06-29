Смердящая раздувшаяся Семенович довела до омерзения: Могу себе позволить попукать!

Анна Семенович удивила поклонников откровениями о своем организме.

Одна из самых сексуальных женщин российского шоу-бизнеса со своими поклонниками не церемонится. Теледива не видит ничего страшного в том, чтобы предстать перед ними без макияжа, во время уколов красоты или рассказать в красках о пикантных особенностях своего организма. Вот и на этот раз Анна Семенович поделилась, можно сказать, сокровенным, чем многих наверняка довела до омерзения.

Артистка призналась, что одним из недавних вечеров была плохой девочкой. Не секрет, что звезда очень трепетно относится к своему весу, ведь она никогда не была худышкой. Так вот, на днях теледива позволила себе съесть запрещенную еду, а теперь отдувается. "Кто-то вчера смотрел сериальчик и лопал пиццу", – откровенно рассказала поклонникам артистка.

Но на этом ее признания не закончились. Теперь в процедурном кабинете ей убирают отек и увлажняют кожу. А из-за времяпрепровождения за сериалом и вредной едой ей также пришлось весь день есть гречку с огурцами. Однако вечером ее ждало более увлекательное и интересное занятие.

Анна Семенович рассказала, что собирается позволить себе съесть немного черешни. Видимо, такая радость для нее редкость. Ведь, как призналась теледива, от ягод у нее жутко раздувает живот.

"А сегодня мне никуда не надо. Так что, могу себе немного позволить попукать!", – разоткровенничалась Анна Семенович.