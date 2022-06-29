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Шоу-бизнес
"Нечто разрывающее на части": тайный поступок Агутина привел к смертельной катастрофе

"Нечто разрывающее на части": тайный поступок Агутина привел к смертельной катастрофе

Исполнитель шлягера "Босоногий мальчик" обладает редким даром. Волею Высших сил Леонид Агутин стал предвестником массовой трагедии.
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Супруг Анжелики Варум оказался непростым артистом. В его голову нередко лезут пророческие мысли. Леонид Агутин изливает их в творчестве так, что потом остается только дивиться последствиям.

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 Леонид Николаевич Агутин

Леонид Николаевич Агутин певец

За год до начала пандемии коронавируса, смертельной катастрофы мирового масштаба, певец чувствовал неладное. В тайне от широкой публики мужчина создал новый хит "Включите свет", смысл которого удивительно совпал с печальными обстоятельствами будущего.

Таким образом Леонид Агутин выдал в массы проекцию страшной беды. "Метафора превратилась в конкретный образ", – пояснил артист свое деяние.

Когда свершение пророчества стало очевидным, певец воспринял это спокойно. "Такое уже столько раз было со мной, что я даже привык", – объяснил он.

Некое искусство предвидения не останавливает знаменитость, творец продолжает выпуск серьезных и горестных композиций на злобу дня. Подобно волшебнику, Леонид Агутин задает аудитории определенный настрой, а затем наблюдает, как с его легкой руки вершатся человеческие судьбы.

"И когда происходит что-то, разрывающее тебя на части, подчас песня, попадающая точно в настроение, важнее, чем песня рассказывающая текстом историю про подобные переживания", – выразился Леонид Агутин.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 июня 2022, 02:11 Источник: Бортовой журнал "Аэрофлота", июнь 2022 • Требует проверки
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