Исполнитель шлягера "Босоногий мальчик" обладает редким даром. Волею Высших сил Леонид Агутин стал предвестником массовой трагедии.

Супруг Анжелики Варум оказался непростым артистом. В его голову нередко лезут пророческие мысли. Леонид Агутин изливает их в творчестве так, что потом остается только дивиться последствиям.

За год до начала пандемии коронавируса, смертельной катастрофы мирового масштаба, певец чувствовал неладное. В тайне от широкой публики мужчина создал новый хит "Включите свет", смысл которого удивительно совпал с печальными обстоятельствами будущего.

Таким образом Леонид Агутин выдал в массы проекцию страшной беды. "Метафора превратилась в конкретный образ", – пояснил артист свое деяние.

Когда свершение пророчества стало очевидным, певец воспринял это спокойно. "Такое уже столько раз было со мной, что я даже привык", – объяснил он.

Некое искусство предвидения не останавливает знаменитость, творец продолжает выпуск серьезных и горестных композиций на злобу дня. Подобно волшебнику, Леонид Агутин задает аудитории определенный настрой, а затем наблюдает, как с его легкой руки вершатся человеческие судьбы.

"И когда происходит что-то, разрывающее тебя на части, подчас песня, попадающая точно в настроение, важнее, чем песня рассказывающая текстом историю про подобные переживания", – выразился Леонид Агутин.