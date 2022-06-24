"Мы разве любим?": Пойманный на измене Агутин скатился до неприличия после 22 лет брака

Знаменитый музыкант познакомился со своей возлюбленной в 1997-м году, а уже через три года пара поженилась. За 22 года их брака было всякое, в том числе и измена, на которой артиста поймали еще в 2011 году. Тогда Леонид Агутин отдыхал с друзьями, пока Анжелика Варум спала в номере, а на утро в СМИ появились кадры, на которых артист целует таинственную незнакомку.
К счастью, благодаря мудрости певицы, брак звездной четы удалось сохранить: супруга простила неверного музыканта и дала ему еще один шанс. Как сейчас обстоят дела в отношениях пары, остается только догадываться, ведь они – не из тех людей, кто выносит личное на публику. Из сокровенного, чем готов делиться музыкант с народом, это его стихи.
Сегодня утром артист решил показать поклонникам произведение, которое написал три года назад.
"Мы разве что-нибудь знаем?
Мы собираем.
Ищем и что-то находим,
Вроде.
Мы разве верим и любим?
Губим", – написал в своем микроблоге артист.
Стоит отметить, что творчество артиста всегда наполнено душевностью, философией и важными посылами миру. Неприличию в его произведениях места нет. Разве что, время от времени он скатывается до этого слова, чтобы донести свои мысли в общении с поклонниками путем творчества.
"Кто же тогда нас спасает?
Подозреваю...
Но признавать неприлично." – говорит с стихотворении Леонида Агутина.