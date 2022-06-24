"Мы разве любим?": Пойманный на измене Агутин скатился до неприличия после 22 лет брака

Леонид Агутин поделился с народом сокровенным.

Знаменитый музыкант познакомился со своей возлюбленной в 1997-м году, а уже через три года пара поженилась. За 22 года их брака было всякое, в том числе и измена, на которой артиста поймали еще в 2011 году. Тогда Леонид Агутин отдыхал с друзьями, пока Анжелика Варум спала в номере, а на утро в СМИ появились кадры, на которых артист целует таинственную незнакомку.

К счастью, благодаря мудрости певицы, брак звездной четы удалось сохранить: супруга простила неверного музыканта и дала ему еще один шанс. Как сейчас обстоят дела в отношениях пары, остается только догадываться, ведь они – не из тех людей, кто выносит личное на публику. Из сокровенного, чем готов делиться музыкант с народом, это его стихи.

Сегодня утром артист решил показать поклонникам произведение, которое написал три года назад.

"Мы разве что-нибудь знаем?

Мы собираем.

Ищем и что-то находим,

Вроде.

Мы разве верим и любим?

Губим", – написал в своем микроблоге артист.

Стоит отметить, что творчество артиста всегда наполнено душевностью, философией и важными посылами миру. Неприличию в его произведениях места нет. Разве что, время от времени он скатывается до этого слова, чтобы донести свои мысли в общении с поклонниками путем творчества.

"Кто же тогда нас спасает?

Подозреваю...

Но признавать неприлично." – говорит с стихотворении Леонида Агутина.

