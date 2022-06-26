"До слез": Агутин с болью в сердце ушел из семьи

Леонид Агутин находится в печали, своими эмоциями он поделился с подписчиками.

Леонида Агутина захватило чувство тоски. Это неудивительно, ведь артист вспомнил, как с болью в сердце ушел из семьи. Своими чувствами он решил поделиться в социальных сетях. "Вчера был тот самый день", – написал артист, опубликовав видео в микроблоге.

Естественно, речь идет о его второй семье – школе, которую он окончил много лет назад. Сейчас по всей России проходят последние звонки и выпускные, что стало причиной для ностальгии артиста. Певец разместил музыкальный клип на собственную песню "Школьной истории вальс", которая посвящена прощанию с детством.

На видео представлены кадры советских времен, которые вызвали бурные эмоции у поклонников певца. Это неудивительно, ведь большинство фанатов Леонида Агутина – люди, выросшие в Советском Союзе. По всей видимости, многие увидели в ролике себя, вспомнили счастливое детство, любимых учителей и одноклассников.

"Как же было тогда по-настоящему хорошо", "Взгрустнулось. Леонид, спасибо за песню!", "До слез, спасибо", "Я плакала, какая трогательная песня, какое трогательное видео", "Спасибо за воспоминания", "Как это было недавно, как это было давно", "Вернулась в школьные годы: детство, юность, сколько теплых воспоминаний сразу", – написали пользователи сети.