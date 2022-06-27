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Шоу-бизнес
"Остановилось сердце": Побелевшая Валерия рухнула на пол у всех на глазах

"Остановилось сердце": Побелевшая Валерия рухнула на пол у всех на глазах

Поклонники Валерии всерьез озабочены ее состоянием.
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Не секрет, что супруга Иосифа Пригожина много работает: бесконечные концерты, телевизионные проекты, интервью... Остается только догадываться, откуда артистка черпает силы на все свои дела. Однако последний выход Валерии на сцену натолкнул поклонников на мысль, что ей срочно нужен отдых.

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 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

Накануне певица опубликовала в своем микроблоге видео, которое, очевидно, шокировало не только фанатов, но и ее близких людей. На кадрах жена Иосифа Пригожина стоит вся белая в своем элегантном платье по фигуре и на высоченных каблуках. В какой-то момент она пошла медленными шагами вперед и рухнула на пол прямо у всех на глазах. Окружающих напугало произошедшее: чего только стоят объятые страхом лица девушек на подпевках.

"Пол был темный, блестящий, края ступенек незаметны – одну не увидела", – объяснила свое падение Валерия в социальных сетях.

Певица призналась, что сильно расшибла колени, но съемки не остановила: как настоящий боец продолжила свое выступление. Артистка к произошедшему отнеслась с юмором, а вот ее поклонники всерьез напугались, увидев падение любимицы. "Сердце остановилось", – написал кто-то из пользователей под публикацией кумира.

Среди поклонников нашлись люди, которые посоветовали супруге Иосифа Пригожина отдохнуть: мол, переутомление на лицо.

"Да нет никакого переутомления, элементарная невнимательность", – ответила Валерия взволнованной публике.

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Певица Валерия. Фото: Elena Mayorova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 июня 2022, 10:56 Источник: Соцсети • Требует проверки
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