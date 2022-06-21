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Шоу-бизнес
"Счастье": Встретившая давнюю любовь Валерия хладнокровно бросила Пригожина

"Счастье": Встретившая давнюю любовь Валерия хладнокровно бросила Пригожина

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин уже много лет счастливы вместе.
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Звездные супруги часто вместе появляются на светских мероприятиях, а после охотно делятся снимками в своих соцсетях – оба являются довольно активными пользователями Сети. Сегодня певица Валерия в своем телеграм-канале показала самую давнюю в своей жизни любовь – свою родную маму. Артистка опубликовала совместный снимок с мамой, с которой они встретились на семейном обеде.

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 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

Подписчики Валерии высоко оценили кадр и отпустили множество комплиментов обеим женщинам, которые отлично смотрятся вместе.

"Счастье видеть вас вместе, Валерия", "Очень красивые! Как хорошо, когда мама рядышком!", "Здоровья вам, счастье, что мамулечка рядом," – написали растроганные пользователи.

Иосиф Пригожин тем временем тоже решил не отставать от супруги и опубликовал в своем телеграм-канале снимок с другого мероприятия – Московской недели моды. На фото продюсер вместе с супругой выходят из павильона. При этом довольный Пригожин идет вперед и улыбается, глядя в камеру, а Валерия хладнокровно бросила супруга, отвернулась и направилась совсем в другую сторону. Возможно, это вышло случайно, но в любом случае получилось забавно и несколько неожиданно. Судя по всему, к этому времени певица Валерия уже успела встретиться и отобедать с любимой мамой – на фото Пригожина звезда уже в ином наряде.

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Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 июня 2022, 21:21 Источник: Телеграм, Иосиф Пригожин • Требует проверки
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